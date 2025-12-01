Language
    मेडिकल कालेज का पूर्ण क्षमता के साथ संचालन प्राथमिकता : गिरीश चंद्र यादव

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 04:38 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। उन्होंने कॉलेज को पूरी क्षमता से चलाने और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने पर जोर दिया। मंत्री ने अस्पतालों का भी दौरा किया और मरीजों के लिए सुविधाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए।

    मेडिकल कालेज को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर पूर्ण क्षमता के साथ संचालित करना सरकार की प्राथमिकता है।

    जागरण संवाददाता, जौनपुर। उमानाथ सिंह स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में सोमवार को वार्षिक उत्सव का भव्य शुभारंभ मुख्य अतिथि राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव ने किया। कहा कि मेडिकल कालेज को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर पूर्ण क्षमता के साथ संचालित करना सरकार की प्राथमिकता है।

    उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि जौनपुर की जनता को इलाज के लिए दूसरे शहर न जाना पड़े। आइपीडी सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं जल्द शुरू कराई जाएंगी। कालेज को प्रदेश के श्रेष्ठ चिकित्सा संस्थानों की श्रेणी में स्थापित किया जाएगा।प्रधानाचार्य प्रो. आरबी कमल ने कालेज की शैक्षणिक, स्वास्थ्य और अवसंरचनात्मक प्रगति की जानकारी दी।

    उन्‍होंने बताया कि शिक्षण, शोध और स्वास्थ्य सेवाओं को उच्च मानकों पर उन्नत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आईपीडी सेवाओं के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। वर्तमान में इमरजेंसी में करीब 20 मरीजों का उपचार सफलतापूर्वक किया गया है और सभी को स्वस्थ कर घर भेजा गया है। किसी मरीज को रेफर नहीं करना पड़ा।