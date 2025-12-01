मेडिकल कालेज का पूर्ण क्षमता के साथ संचालन प्राथमिकता : गिरीश चंद्र यादव

जागरण संवाददाता, जौनपुर। उमानाथ सिंह स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में सोमवार को वार्षिक उत्सव का भव्य शुभारंभ मुख्य अतिथि राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव ने किया। कहा कि मेडिकल कालेज को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर पूर्ण क्षमता के साथ संचालित करना सरकार की प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि जौनपुर की जनता को इलाज के लिए दूसरे शहर न जाना पड़े। आइपीडी सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं जल्द शुरू कराई जाएंगी। कालेज को प्रदेश के श्रेष्ठ चिकित्सा संस्थानों की श्रेणी में स्थापित किया जाएगा।प्रधानाचार्य प्रो. आरबी कमल ने कालेज की शैक्षणिक, स्वास्थ्य और अवसंरचनात्मक प्रगति की जानकारी दी।