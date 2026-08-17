जौनपुर में हेलीकाप्टर से कांवरियों पर बरसाए फूल, गूंजा हर-हर महादेव

जागरण संवाददाता, जौनपुर। बड़ी संख्या में बदलापुर के कंधीकला गांव में आस्था के पथ पर बढ़ते कांवरियों पर सोमवार को जब आसमान से फूल बरसे तो माहौल पूरी तरह शिवमय हो उठा। चारों ओर हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष गूंजने लगे। चौरेश्वरनाथ महादेव मंदिर छंगापुर से विधायक रमेश चंद्र मिश्र के नेतृत्व में निकली दो दिवसीय कांवर यात्रा का दूसरे दिन कंधी कला में हेलीकाप्टर से पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया।

कस्बे के विद्यावती रिसार्ट से सुबह बड़ी संख्या शिवभक्त कांवर लेकर गाजे-बाजे के साथ करशूलनाथ धाम के लिए निकले। डीजे की धुन और शिवभक्ति के जयघोष के बीच आगे बढ़ रही कांवर यात्रा का ब्लाक गेट, उसराबाजार, कलिंजरामोड़, कलिंजरा, बनगवां, सरौली, तेजी बाजार, मरगूपुर, विरशादपुर और कंधी कला सहित विभिन्न स्थानों पर लोगों ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया।

करीब तीन बजे यात्रा के कंधी कला पहुंचते ही श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर पहुंच गया। हेलीकाप्टर से डीएम सैमुएल पाल एन और एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने कांवरियों पर पुष्पवर्षा की। इसके बाद कांवरिये करशूलनाथ धाम पहुंचे। यहां विधि-विधान से भगवान शिव का पूजन-अर्चन कर गोमती-सई के पवित्र जल से जलाभिषेक, रुद्रभिषेक किया और लोकमंगल की कामना की।