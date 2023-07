Jaunpur News: जौनपुर के 20 गांव के किसानों पर मंडराया संकट, तेज बारिश में फसल हो सकती है प्रभावित

Jaunpur News जौनपुर में मानसून की दस्तक के साथ ही झमाझम बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से खेतों में पानी भर गया है। अब ये बारिश किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीर खिंच रही है। नाले पर किए गए कब्जे की वजह से करीब 20 गांव के किसानों के फसल को बरसात के पानी से नुकसान पहुंच सकता है।

जौनपुर के 20 गांव के किसानों पर मंडराया संकट, तेज बारिश में फसल हो सकती है प्रभावित

जौनपुर, जागरण संवाददाता। जौनपुर में भारी बारिश किसानों के लिए मुसीबत बनती नजर आ रही है। धान की फसल के लिए शुरुआती बारिश तो सही रही, लेकिन लगातार हो रही बारिश इसे नुकसान पहुंचा सकती है। खुटहन ब्लाक के मैदास पट्टी से नरौली तक नाले की खुदाई न होने तथा छतौरा, गुलालपुर व बरैयाकाजी गांव में नाले पर किए गए कब्जे की वजह से करीब 20 गांव के किसानों के फसल को बरसात के पानी से नुकसान पहुंच सकता है। किसानों ने संबंधित अधिकारियों से नाले की खुदाई किए जाने की मांग की है। क्षेत्र के मैदास पट्टी से नरौली तक नाला निकला है। जो आसपास के पहलमापुर, गरोठन, नदौली, टिकरी खुर्द, टिकरी कला, ईश्वरपुर, सलहदीपुर, गभिरन, बर्जी, खोदावंदपुर, पोटरिया, छतौरा, मोलनापुर बस्ती बंदगांन, हसनपुर, गुलालपुर, तेतापुर, बरैयाकजी से गुजरा है। इस नाले की सफाई न होने से बरसात के दिनों में फसलों को भारी नुकसान पहुंचता है। कब्जे की वजह से नाला हुआ संकरा ग्रामीणों का आरोप है कि गुलालपुरा, छतौरा व बरैयाकाजी गांव के पास नाले पर लोगों ने कब्जा जमा लिया है, जिस वजह से नाला काफी सकरा हो गया है।अधिक बरसात होने पर पानी ओवरफ्लो कर आस-पास के गांवों में फैल कर फसलों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। प्रधान से बोलने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई कई गांव के लोगों ने बताया कि नाले की सफाई के लिए महीनों पूर्व ग्राम प्रधान व संबंधित अधिकारियों से कहा गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसमें कई ऐसे गांव भी हैं जहां नाले की सफाई के नाम पर सरकारी धन का बंदरबांट जरूर किया गया, लेकिन नाले की सफाई गत डेढ़ दशक से नहीं कराई गई है। ग्रामीणों ने नाले की सफाई के नाम पर सरकारी धन खर्च करने वाले ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारियों की जांच कर कार्रवाई की मांग की है।

Edited By: Swati Singh