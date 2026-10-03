जागरण संवाददाता, जौनपुर। केराकत क्षेत्र के डेहरी गांव में शनिवार को एक ही कुल के बिछड़े लोगों का 357 वर्ष बाद मिलन भावुक कर देने वाला रहा। बताया गया कि वर्ष 1669 में मुगल शासक औरंगजेब के दौर में परिस्थितियों के कारण अलग हुए एक खानदान के लोग करीब 357 वर्ष बाद एक-दूसरे से मिले।

काशी और जौनपुर से पहुंचे ब्राह्मण परिवार के लोगों ने नौशाद अहमद दुबे के घर भोजभात किया और उन्हें अपने कुल का बड़ा मानते हुए सम्मानित किया। विशाल भारत संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष नौशाद अहमद दुबे ने बताया कि उनसे आठ पीढ़ी पहले पूर्वज लाल बहादुर दुबे रानी की सराय, आजमगढ़ के रहने वाले थे।