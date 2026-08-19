जौनपुर में ए प्लस ग्रेड वाले वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में एक अदद कैंटीन तक नहीं

जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की पहचान शैक्षणिक उपलब्धियों, शोध कार्यों और विभिन्न रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन के कारण लगातार मजबूत हो रही है। विश्वविद्यालय के शिक्षक देश-विदेश में शैक्षणिक गतिविधियों में सहभागिता कर रहे हैं। ऐसे में इतने बड़े उच्च शिक्षण संस्थान के परिसर में वर्षों से कैंटीन का नियमित संचालन न होना एक अहम सवाल है।

विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग संस्थान के पास कैंटीन का भवन बना है। पूर्व में इसे कई बार संचालित भी किया गया, लेकिन पिछले कई वर्षों से यह बंद है। परिसर में हजारों विद्यार्थी, शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी और शोधार्थी प्रतिदिन मौजूद रहते हैं। लंबे समय तक कक्षाओं, प्रयोगशालाओं और शोध कार्यों में रहने वाले विद्यार्थियों व कर्मचारियों को नाश्ते और भोजन के लिए परिसर से बाहर जाना पड़ता है।

कैंपस से बाहर जाने के लिए मुख्य सड़क की ओर आवाजाही करनी पड़ती है। पूर्व में सड़क हादसों में विद्यार्थी और कर्मचारी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में परिसर में ही स्वच्छ, किफायती और व्यवस्थित खानपान की सुविधा उपलब्ध होना सुविधा के साथ सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।विश्वविद्यालय में देश-विदेश से शिक्षक, शोधार्थी और अतिथि आते हैं।