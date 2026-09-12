जौनपुर में दंगा भड़काने और सरकारी कामकाज में बाधा डालने के आठ आरोपित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जौनपुर। लाइन बाजार थाना पुलिस ने क्षेत्र के तिवारीपुर गांव निवासी ट्रक चालक विशाल यादव उर्फ मोनू हत्याकांड के बाद हुए बवाल के संबंध में शुक्रवार की देर रात मुकदमा दर्ज कर लिया। इनमें कई नामजद व बड़ी संख्या में अज्ञात आरोपित किए गए हैं।

इन पर दंगा भड़काने, सरकारी कार्य में बाधा डालने, जानलेवा हमला करने व रास्ता जाम कर सामान्य आवागमन बाधित करने का आरोप है। आठ आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अन्य की तलाश किए जाने के साथ अज्ञात आरोपितों को चिह्नित करने को सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है।

मालूम हो कि शुक्रवार की सुबह लगभग 7.30 बजे विशाल यादव की रामदयालगंज बाजार के पास हमलावरों ने सरिया, शाकर, लाठी-डंडे व ईंट से वार कर सरेआम हत्या कर दी थी। आक्रोशित स्वजन व सैकड़ों ग्रामीणों ने शव लेकर बाजार में ईंट-पत्थर चलाकर दुकानें बंद करा दी थीं। चार घंटे से ज्यादा समय तक लुंबिनी-दुद्धी राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर पुलिस कर्मियों के साथ नोकझोंक की थी।