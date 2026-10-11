जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग संस्थान को शैक्षणिक उत्कृष्टता और नवाचार के नए शिखर पर ले जाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने पहल तेज कर दी है।शनिवार शाम कुलपति सभागार में आयोजित इंजीनियरिंग संकाय के संविदा एवं अतिथि प्रवक्ताओं की समीक्षा बैठक में कुलपति प्रो. राकेश कुमार सिंह ने संस्थान के विकास का सकारात्मक खाका खींचा।

कुलपति ने कहा कि किसी भी विश्वविद्यालय की वास्तविक पहचान उसके भव्य भवनों से नहीं, बल्कि शिक्षकों के समर्पण, विद्यार्थियों की प्रतिभा और नवाचार से होती है। उन्होंने शिक्षकों से ‘मानवहित और राष्ट्रहित’ को सर्वोपरि रखते हुए पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया।

बदलते तकनीकी परिदृश्य का हवाला देते हुए कुलपति ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), साइबर सुरक्षा व आधुनिक विषयों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम को अपडेट करने के निर्देश दिए। इसके लिए देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर उपयोगी बदलाव के सुझाव मांगे गए हैं।