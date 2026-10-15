जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कंप्यूटर अनुप्रयोग विभाग में बीसीए एवं एकीकृत एमसीए के विद्यार्थियों के लिए ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग विषय पर विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया। इसमें वैज्ञानिक डॉ. कल्पना जौहरी ने विद्यार्थियों को प्रोग्रामिंग की मूलभूत अवधारणाओं और उनके व्यावहारिक उपयोगों की जानकारी दी।

डॉ. कल्पना जौहरी ने वर्ग, वस्तु, संलग्नकरण, वंशानुक्रम, बहुरूपता और अमूर्तता जैसी प्रमुख अवधारणाओं को सरल उदाहरणों के माध्यम से समझाया। उन्होंने बताया कि ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग आधुनिक सॉफ्टवेयर निर्माण की महत्वपूर्ण पद्धति है। इससे प्रोग्राम को व्यवस्थित बनाने, कोड का दोबारा उपयोग करने और सॉफ्टवेयर के रखरखाव में सुविधा मिलती है।