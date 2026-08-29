जागरण संवाददाता, जौनपुर। बरसठी क्षेत्र के विभिन्न गांवों में शुक्रवार को एक आवारा कुत्ते ने नौ लोगों को काटकर घायल कर दिया। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरसठी में उपचार के लिए लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें प्राथमिक उपचार के साथ एंटी रेबीज वैक्सीन भी लगाई। इस घटना से परेशान स्थानीय निवासियों ने कुत्ते को लाठी-डंडों से मार डाला।

घटना की शुरुआत गोठांव गांव से हुई, जहां कुत्ते ने रिश्तेदारी में आई अंशिका यादव को काटा। इसके बाद कुत्ता इधर-उधर भागते हुए कई अन्य लोगों पर भी हमला करता रहा। इस हमले में अमरावती, जड़ावती, विकास, कमलेश निवासी भदराव, उर्मिला देवी और उनका पुत्र लकी निवासी मनिकापुर, गंगाजली निवासी जमुनीपुर, ऋषि निवासी गहली तथा प्रकाश निवासी पाली शामिल हैं। सभी घायलों को चिकित्सकीय सहायता प्रदान की गई है।

सीएचसी अधीक्षक डा. सूर्यभान सिंह पटेल ने बताया कि सभी घायलों को कुत्ता काटने का टीका लगाया गया है। उन्होंने इस घटना को गंभीर बताते हुए कहा कि इस प्रकार की घटनाएं स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकती हैं। स्थानीय लोगों ने इस घटना के बाद आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर चिंता व्यक्त की है और प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है।

इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरा बढ़ गया है। उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया है कि आवारा कुत्तों को पकड़ने और उनकी संख्या को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।