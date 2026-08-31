जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। सहकारी पीजी कॉलेज मिहरावां परिसर में 96 यूपी वाहिनी एनसीसी जौनपुर के तत्वावधान में चल रहे संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर (सीएटीसी-325) के छठवें दिन सोमवार को कैडेटों को स्वच्छता, स्वास्थ्य और खान-पान के प्रति जागरूक किया गया। शिविर में जौनपुर व मिर्जापुर के विभिन्न विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के करीब 500 कैडेट प्रतिभाग कर रहे हैं।

शिविर के चिकित्सा अधिकारी मिहरावां डा. अबुल फैज ने कैडेटों को हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वस्थ खान-पान के महत्व की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। संतुलित आहार लेने के साथ पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें, जिससे शरीर स्वस्थ रहे और प्रशिक्षण में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।

महिला कैडेटों को विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, उनके लक्षण और बचाव के उपाय भी बताए गए।कमान अधिकारी कर्नल शंकर सिंह गौतम ने कहा कि एनसीसी प्रशिक्षण कैडेटों में अनुशासन, जिम्मेदारी और नेतृत्व की भावना विकसित करने का माध्यम है। कैडेट शिविर में सीखी अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारें और समाज व देश के लिए उपयोगी नागरिक बनने का प्रयास करें।