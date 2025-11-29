जागरण संवाददाता, जौनपुर। ज‍िले में चंदवक क्षेत्र में सर्द‍ियों की शन‍िवार की सुबह उस समय स्‍थानीय लोगों ने मुर्गों की लूट मचा दी जब मुर्गा लदा वाहन खाई में पलट गया। वाहन पलटने के बाद मुर्गों की लूटने के ल‍िए लोगों का हुजूम बुरी तरह से टूट पड़ा। मुर्गों की बांग ज‍िस झाड़ी की ओर से आई उधर ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तड़के ही मुर्गा लदा वाहन का टायर फटने की वजह से चंदवक क्षेत्र में गोमती पुल के समीप वाराणसी-आजमगढ़ मार्ग पर टायर फटने से अनियंत्रित होकर पिकअप पलट गया। इस घटना के बाद वाहन में बंद जाली टूटने से मुर्गे बाहर निकल कर त‍ितर ब‍ितर हो गए। इसके बाद मुर्गों को लूटने के लिए ग्रामीणों में होड़ मच गई।

चालक अखिलेश गौतम ने बताया क‍ि आजमगढ़ से मुगलसराय जाली में मुर्गा लोड कर वह ले जा रहा था। अचानक गोमती पुल के समीप टायर फटने से नियंत्रित होकर खाई में पलट गया। इससे वह भी चोट‍ि‍ल हो गया। इस बीच स्‍थानीय लोगों की भीड़ ने मुर्गों को देखा तो वह टूट पड़ी। भीड़ जैसे जैसे बढ़ती गई और ज‍िसे जहां मुर्गों की बांग सुनायी दी वहां उसके कदम बढ़ गए।