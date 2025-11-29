Language
    जौनपुर में मुर्गा लदा पिकअप पलटने के बाद लूटने की मच गई होड़, झाड़‍ियों में जहां से आई बांग वहीं बढ़ गई टांग

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 12:06 PM (IST)

    जौनपुर के चंदवक में मुर्गा लदा पिकअप पलटने से ग्रामीणों में लूट मच गई। टायर फटने से गाड़ी पलटी और मुर्गे बाहर भागने लगे। आजमगढ़ से मुगलसराय जा रहे चालक अखिलेश गौतम घायल हो गए। ग्रामीण झाड़ियों और खेतों में मुर्गे खोजते दिखे, जिसके हाथ जितने लगे, लेकर भाग गए।

    Hero Image

    जौनपुर में मुर्गा भरी गाड़ी पलटने के बाद झाड़‍ियों में मच गई लूट।

    जागरण संवाददाता, जौनपुर। ज‍िले में चंदवक क्षेत्र में सर्द‍ियों की शन‍िवार की सुबह उस समय स्‍थानीय लोगों ने मुर्गों की लूट मचा दी जब मुर्गा लदा वाहन खाई में पलट गया। वाहन पलटने के बाद मुर्गों की लूटने के ल‍िए लोगों का हुजूम बुरी तरह से टूट पड़ा। मुर्गों की बांग ज‍िस झाड़ी की ओर से आई उधर ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। 

    तड़के ही मुर्गा लदा वाहन का टायर फटने की वजह से चंदवक क्षेत्र में गोमती पुल के समीप वाराणसी-आजमगढ़ मार्ग पर टायर फटने से अनियंत्रित होकर पिकअप पलट गया। इस घटना के बाद वाहन में बंद जाली टूटने से मुर्गे बाहर निकल कर त‍ितर ब‍ितर हो गए। इसके बाद मुर्गों को लूटने के लिए ग्रामीणों में होड़ मच गई।

    चालक अखिलेश गौतम ने बताया क‍ि आजमगढ़ से मुगलसराय जाली में मुर्गा लोड कर वह ले जा रहा था। अचानक गोमती पुल के समीप टायर फटने से नियंत्रित होकर खाई में पलट गया। इससे वह भी चोट‍ि‍ल हो गया। इस बीच स्‍थानीय लोगों की भीड़ ने मुर्गों को देखा तो वह टूट पड़ी। भीड़ जैसे जैसे बढ़ती गई और ज‍िसे जहां मुर्गों की बांग सुनायी दी वहां उसके कदम बढ़ गए।

    मुर्गों की लूट इस कदर मची क‍ि ज‍िसके हाथ जि‍तने मुर्गे लगे वह उनको हाथ में लेकर भागता नजर आया। गांव भर के तमाम लोग खेतों झाड़‍ियों में उनको खोजता नजर आए। भीड़ की वजह से काफी देर तक भगदड़ और लूट की स्‍थ‍ित‍ि रही। लूट की स्‍थ‍ित‍ि को चालक असहाय होकर देखता रहा। इस दौरान कुछ को छोड़कर बाकी मुर्गे गांव वालों की लूट की भेंट चढ़ गए। 