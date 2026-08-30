जौनपुर मेडिकल कॉलेज में ब्लड सेंटर को मिली केंद्रीय मंजूरी, निजी केंद्रों पर निर्भरता भी घटेगी

जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। उमानाथ सिंह स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, सिद्दीकपुर में ब्लड सेंटर के संचालन को केंद्रीय स्तर से मंजूरी मिल गई है। इससे मेडिकल कॉलेज में रक्त के संग्रह, प्रसंस्करण और सुरक्षित भंडारण के साथ उसके विभिन्न अवयवों की सुविधा उपलब्ध कराने का रास्ता साफ हो गया है।

जनपद में जिला अस्पताल में पहले से रक्त की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन कई बार मांग के अनुरूप रक्त या आवश्यक अवयव उपलब्ध न होने पर मरीजों और तीमारदारों को परेशानी उठानी पड़ती थी। ऐसी स्थिति में निजी केंद्रों का सहारा लेने या वाराणसी जाने की मजबूरी रहती थी।

मेडिकल कॉलेज में ब्लड सेंटर शुरू होने से इस समस्या को काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी।गंभीर मरीजों, दुर्घटना में घायलों, प्रसव और ऑपरेशन के मामलों में कई बार तत्काल रक्त की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे समय में रक्त के साथ प्लेटलेट्स, प्लाज्मा जैसे रक्त अवयवों की जरूरत भी होती है। उपलब्धता न होने पर मरीज के तीमारदारों को इधर-उधर भटकना पड़ता है।

मेडिकल कॉलेज में ब्लड सेंटर की सुविधा होने से ऐसे मरीजों को उपचार स्थल पर ही आवश्यक रक्त और उसके अवयव उपलब्ध कराने की व्यवस्था मजबूत होगी।केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के अधीन केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के ब्लड सेंटर प्रभाग की ओर से मेडिकल कॉलेज को संचालन की स्वीकृति दी गई है। स्वीकृति के तहत रक्त एवं उसके अवयवों के संग्रह, प्रसंस्करण और सुरक्षित भंडारण की सुविधा विकसित की जाएगी। निर्धारित मानकों के अनुसार केंद्र का संचालन होगा।