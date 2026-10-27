जौनपुर में शादी का झांसा देकर यौन शोषण और गर्भपात का आरोप

जागरण संवाददाता, जौनपुर। चंदवक पुलिस ने मढ़ी गांव निवासी रवि के विरुद्ध शादी का झांसा देकर यौन शोषण, गर्भपात कराने व धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

कानपुर सेंट्रल इलाके की निवासी युवती ने थाने में तहरीर दी कि रवि उसका पर‍िच‍ित है। आरोप लगाया लगभग छह वर्ष पूर्व रवि ने उससे मित्रता कर ली। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने लगा और गर्भवती होने पर उसका गर्भपात करा दिया।