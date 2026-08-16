एशिया चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले जौनपुर के पहलवान सौरभ यादव को अखिलेश यादव ने किया सम्मानित, दिया 5 लाख का चेक

जागरण संवाददाता, जौनपुर। थाईलैंड में आयोजित एशिया चैंपियनशिप कुश्ती प्रतियोगिता में रजत पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले जौनपुर के युवा पहलवान सौरभ यादव को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सम्मानित किया।

गत 14 अगस्त को लखनऊ स्थित सपा प्रदेश कार्यालय में हुई मुलाकात के दौरान अखिलेश यादव ने सौरभ की उपलब्धि की सराहना करते हुए उन्हें पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता का चेक प्रदान किया।

साधारण परिवार से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले सौरभ की इस सफलता से जिले में हर्ष का माहौल है। सपा कार्यकर्ता किशन यादव की पहल पर अखिलेश यादव ने सौरभ को मिलने का समय दिया था।

मुलाकात के दौरान सपा मुखिया ने कहा कि स्थानीय प्रतिभाओं को उचित मंच और प्रोत्साहन मिलना बेहद जरूरी है। वहीं, आर्थिक मदद मिलने पर सौरभ और उनके परिवार ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान भविष्य में देश के लिए और बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा देगा।