जागरण संवाददाता, जौनपुर। सुरेरी थाना क्षेत्र के परमालपुर गांव में सोमवार को सगे भाइयों के बीच बाथरूम निर्माण को लेकर विवाद के दौरान चाचा रवींद्र सिंह उर्फ गुड्डू के चाकू से वार कर देने से घायल 20 वर्षीय उजाला सिंह की उपचार के दौरान गुरुवार को बीएचयू के ट्रामा सेंटर में मौत हो गई। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। गांव में तनाव को देखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने को पुलिस बल तैनात है।

गांव निवासी अरविंद सिंह का छोटे भाई रवींद्र सिंह उर्फ गुड्डू से भूमि विवाद चल रहा है। अरविंद सिंह के साले आजमगढ़ जिले के तरवां थाना क्षेत्र के उच्चदुआ गांव निवासी सत्यपाल सिंह गत सोमवार को अपने छोटे भाई विषेक के साथ बहन ममता सिंह व उनके स्वजन से मिलने आए थे। इसी दौरान अरविंद व रवींद्र के बीच बाथरूम निर्माण को लेकर विवाद हो गया।

आरोप रवींद्र सिंह ने चाकू से वार कर अरविंद सिंह की पुत्री उजाला सिंह व सत्यपाल सिंह को घायल कर दिया। उजाला सिंह के पेट में चाकू लगने से हालत गंभीर होने के कारण शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डाक्टर ने हालत नाजुक देखते हुए बीएचयू ट्रामा सेंटर भेज दिया था। उजाला सिंह की मौत की खबर आते ही गांव का माहौल तनावपूर्ण हो गया।