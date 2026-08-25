जौनपुर में तीन अंतरजनपदीय असलहा तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद
जौनपुर में मछलीशहर पुलिस और स्वाट टीम ने तीन अंतरजनपदीय असलहा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पांच पिस्टल, सात तमंचे और दो चोरी की बाइकें बरामद हुईं।
HighLights
जौनपुर में तीन अंतरजनपदीय असलहा तस्करों की गिरफ्तारी।
पांच देशी पिस्टल, सात तमंचे और दो चोरी की बाइकें बरामद।
आरोपित दो साल से अवैध असलहा धंधे में लिप्त थे।
जागरण संवाददाता, मछलीशहर (जौनपुर)। अवैध असलहा तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। कोतवाली पुलिस व स्वाट टीम ने तीन अंतरजनपदीय असलहा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पांच पिस्टल व सात तमंचा बरामद किया गया है।
साथ ही चोरी की दो बाइकें मिली हैं। तीनों आरोपित प्रयागराज जिले के हैं। असलहों की सप्लाई प्रयागराज के अलावा जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ व बलिया सहित पूर्वांचल के अन्य जिलों में होती थी। गिरोह के सरगना की तलाश में पुलिस टीमें संभावित स्थानों पर दबिश दे रही हैं।
संयुक्त पुलिस टीम ने गश्त के दौरान मिले सुराग पर ताजुद्दीनपुर पुलिया के पास से दो बाइक पर सवार तीन असलहा तस्करों को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में इनके पास से पांच अवैध देशी पिस्टल व सात तमंचे मिले।
गिरफ्तार आरोपितों में प्रयागराज जिले के फूलपुर थाना क्षेत्र के ढोकरी गांव निवासी शिव प्रकाश मिश्र, मनकामेश्वर मिश्र व खोजापुर गांव निवासी प्रियांशु शुक्ल है। आरोपित बाइक के कागजात नहीं दिखा सके। सख्ती से पूछताछ किए जाने पर चोरी का होना स्वीकार किया। पुलिस दोनों बाइक के बारे में छानबीन कर रही है।
आरोपितों के विरुद्ध मछलीशहर के अलावा प्रयागराज व मीरजापुर जिलों के भी थानों में मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम में कोतवाली प्रभारी विनीत राय, स्वाट प्रभारी यजुवेंद्र सिंह, एसएसआइ ओम प्रकाश यादव सहित अन्य मौजूद रहे।
सरगना सुनील दुबे मीरजापुर का
एएसपी ग्रामीण आतिश कुमार सिंह ने पुलिस लाइन में पत्रकार वार्ता में तीनों आरोपितों को मीडिया कर्मियों के सामने पेश कर पूछताछ की। बताया गिरोह का सरगना मीरजापुर जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के हरसड़ हलिया गांव का सुनील दुबे है। वही इन्हें अवैध असलहों की सप्लाई करता था। उसकी तलाश में पुलिस टीमें लगाई गई हैं।
उन्होंने बताया कि देशी पिस्टल 25-30 हजार में खरीदकर 50-60 हजार, जबकि तमंचा पांच से आठ हजार में खरीदकर 20-25 हजार में बेचा जाता था। एएसपी ने बताया कि यह गिरोह दो वर्षों से अवैध असलहे के धंधे में लिप्त था व गिरफ्तार तीनों आरोपित सुनील दुबे से इसे खरीदकर बेचते थे। उन्होंने बताया कि अभी तक कितने असलहे बेचे गए इसकी जानकारी ली जा रही है।
गिरफ्तार तीनों आरोपित दोस्त हैं। सभी के मोबाइल फोन को कब्जे में लिया गया व वह किन-किन लोगों के संपर्क में थे इसकी काल डिटेल निकाली गई है। मनकामेश्वर मिश्र पूर्व में मीरजापुर जेल में निरुद्ध भी रहा है। पुलिस कई पहलुओं से इस मामले की जांच कर रही है। मुख्य आरोपित को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की कई टीम लगाई गई है।
-आतिश कुमार सिंह, एएसपी ग्रामीण।