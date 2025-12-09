Language
    जालौन में थाना प्रभारी की हत्या मामले में आरोपी महिला सिपाही मीनाक्षी निलंबित, SIT कर रही जांच

    By Ajay Dixit Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 03:54 PM (IST)

    उरई के कुठौंद थाना प्रभारी अरुण कुमार राय की सर्विस पिस्टल से गोली लगने से मौत हो गई थी। इस मामले में महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा पर हत्या का मुकदमा द ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, उरई। शुक्रवार की रात कुठौंद थाना प्रभारी अरुण कुमार राय की सर्विस पिस्टल से गोली लगने पर मौत हो गई थी। उनके कमरे से महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा चिल्लाते हुए निकली थी और वहां से भाग गई थी। इसके बाद थाना प्रभारी की पत्नी माया देवी ने महिला सिपाही पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।

    जिसे पुलिस ने रविवार को जेल भेज दिया। पुलिस अधीक्षक डा. दुर्गेश कुमार ने महिला सिपाही को निलंबित कर दिया है। पूरे मामले की जांच एसआइटी की टीम कर रही है।

    गोरखपुर निवासी अरुण कुमार राय कुठौंद थाने में प्रभारी थे। शुक्रवार की रात को उनके आवास से ग्राम दांदूपुर थाना फलावदी मेरठ निवासी महिला आरक्षी मीनाक्षी शर्मा चिल्लाते हुए बाहर निकली थी कि और वहां से भाग गए थे। बाद में थाना प्रभारी की मौत हो गई थी।

    इस पूरे मामले में पुलिस ने मीनाक्षी के मोबाइल व अन्य साक्ष्यों के आधार पर उसे उसी रात हिरासत में ले लिया था। शनिवार को दिवंगत थाना प्रभारी की पत्नी माया देवी की तहरीर पर मीनाक्षी के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था।

    रविवार को न्यायालय में पेश करने के बाद मीनाक्षी को जेल भेज दिया था। पुलिस अधीक्षक डा. दुर्गेश कुमार ने बताया कि मीनाक्षी को 14 दिन के लिए जेल भेजे जाने के बाद निलंबित कर दिया है। पूरे मामले की अब एसआइटी की टीम गहनता से जांच र रही है।