सर्दी ने दी दस्तक, जालौन में 45 स्थानों पर अलाव लगवाएगी पालिका

जागरण संवाददाता, उरई। सर्दी ने दस्तक दे दी है। सुबह और रात में लोगों को सर्दी का अहसास होने लगा है। अब लोग दिन में भी गर्म कपड़े पहन कर घर से निकल रहे हैं। खुले आसमान के नीचे विचरण करने वाले, रिक्शे वाले, राहगीर, मजदूर आदि को रात में किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े इसके लिए नगर पालिका ने शहर में 45 स्थानों पर अलाव लगवाए जाने का खाका तैयार किया है। जिससे कि रात में लोग अलाव के सहारे सर्दी का बचाव कर सकें। जल्दी ही अलाव लगवाए जाएंगे।

सर्दियों में प्रत्येक वर्ष नगरपालिका निराश्रित लोगों, राहगीरों व खुले आसमान के नीचे रात बिताने वालों के लिए अस्थाई रैन बसेरा खुलवाने के साथ ही शहर के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर प्रमुखता से अलाव लगवाती है। जिससे कि सर्द रातों में किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े।

इस बार भी शहर के प्रमुख 45 स्थानों पर अलाव लगवाने का खाका तैयार किया गया है। ऐसे स्थानों का चुनाव किया गया है जहां दिन और रात में चहल पहल बनी रहती है। लोगों के आने जाने का क्रम जारी रहता है।

पालिका ने शहर में शहीद भगत सिंह चौराहा, आंबेडकर चौराहा, जिला अस्पताल परिसर, जिला परिषद, कालपी बस स्टैंड, घंटाघर चौराहा, इलाहाबाद बैंक तिराहा, रोडवेज बस स्टैंड, जालौन चौराहा सहित लगभग 45 स्थानों का चयन किया है। इन स्थानों पर जल्दी ही अलाव की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए नगरपालिका परिषद ने तैयारी पूरी कर ली है।