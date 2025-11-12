मैं जा रही मरने... उरई में पिता की खराब की थी तबियत, पति मायके नहीं ले गया तो पत्नी ने दे दी जान

जागरण संवाददाता, उरई। उरई में एक दर्दनाक घटना हुई। घरेलू विवाद में एक महिला ने जान दे दी। पत्नी के पिता की तबियत खराब होने के बावजूद उसे मायके नहीं ले गया तो उसने आत्महत्या कर ली। मुहल्ला इंदिरा नगर निवासी महिला के मायके में पिता की तबीयत खराब होने पर उसका पति उन्हें देखने ग्राम सिहारी दाउदपुर चला गया। पत्नी को घर पर ही छोड़ गया था। वापस आने पर दोनों में कहासुनी हो गई थी। इससे क्षुब्ध होकर पत्नी ने बुधवार तड़के घर के कमरे में साड़ी से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। सीओ ने लोगों से पूछताछ की। मायके पक्ष से पिता ने हत्या कर शव फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया है। पति को हिरासत में लिया गया है।

शहर के मुहल्ला इंदिरा नगर निवासी सोनू वर्मा का चार मई 2023 को ग्राम सिहारी दाउदपुर निवासी 22 वर्षीय मोहिनी से विवाह हुआ था। उनकी एक 10 माह की बच्ची भी है। दो दिन पहले मोहिनी के पिता शिवकुमार की तबीयत खराब हो गई थी। इसके बाद सोनू उन्हें देखने जा रहा था तो पत्नी मोहिनी ने कहा कि उसे भी वह साथ ले चले लेकिन उसे साथ नहीं ले गया और अकेला ही चला गया। वहां से वापस आने पर इसी बात को लेकर पति पत्नी में कहासुनी हो गई थी।