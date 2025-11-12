मैं जा रही मरने... उरई में पिता की खराब की थी तबियत, पति मायके नहीं ले गया तो पत्नी ने दे दी जान
उरई के इंदिरा नगर में एक महिला ने पति से विवाद के बाद आत्महत्या कर ली। मायके में पिता की तबीयत खराब होने पर पति पत्नी को साथ लिए बिना ही चला गया था, जिससे दोनों में झगड़ा हुआ। मृतका के पिता ने हत्या का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने पति को हिरासत में ले लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, उरई। उरई में एक दर्दनाक घटना हुई। घरेलू विवाद में एक महिला ने जान दे दी। पत्नी के पिता की तबियत खराब होने के बावजूद उसे मायके नहीं ले गया तो उसने आत्महत्या कर ली।
मुहल्ला इंदिरा नगर निवासी महिला के मायके में पिता की तबीयत खराब होने पर उसका पति उन्हें देखने ग्राम सिहारी दाउदपुर चला गया। पत्नी को घर पर ही छोड़ गया था। वापस आने पर दोनों में कहासुनी हो गई थी। इससे क्षुब्ध होकर पत्नी ने बुधवार तड़के घर के कमरे में साड़ी से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। सीओ ने लोगों से पूछताछ की। मायके पक्ष से पिता ने हत्या कर शव फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया है। पति को हिरासत में लिया गया है।
शहर के मुहल्ला इंदिरा नगर निवासी सोनू वर्मा का चार मई 2023 को ग्राम सिहारी दाउदपुर निवासी 22 वर्षीय मोहिनी से विवाह हुआ था। उनकी एक 10 माह की बच्ची भी है। दो दिन पहले मोहिनी के पिता शिवकुमार की तबीयत खराब हो गई थी। इसके बाद सोनू उन्हें देखने जा रहा था तो पत्नी मोहिनी ने कहा कि उसे भी वह साथ ले चले लेकिन उसे साथ नहीं ले गया और अकेला ही चला गया। वहां से वापस आने पर इसी बात को लेकर पति पत्नी में कहासुनी हो गई थी।
बुधवार की सुबह चार बजे के लगभग मोहिनी ने घर के कमरे में साड़ी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। जब पति जागा तो पत्नी को फंदे पर लटका देख पुलिस को सूचना दी। सीओ अर्चना सिंह पहुंचीं और जांच के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के पिता शिवकुमार ने कहा कि उनकी बेटी की हत्या कर शव को फंदे पर लटका दिया है। सीओ ने पति सोनू वर्मा को हिरासत में लिया, जिससे पूछताछ की जा रही है। सीओ अर्चना सिंह ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
