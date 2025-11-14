यूपी के इस जिले में कभी भी गरज सकता है बुलडोजर, सचिव जी ने दे दिया हिंट
उरई विकास प्राधिकरण में मानचित्र निस्तारण और समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें सचिव ने अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की चेतावनी दी। कुल 59 लोगों ने भाग लिया और पाँच शमन मानचित्र दाखिल किए गए। सचिव परमानन्द यादव ने 20 वाद प्रकरणों की सुनवाई की और शमन मानचित्र न दाखिल करने वाले दो अवैध निर्माणों के खिलाफ ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया।
जागरण संवाददाता, उरई । गुरुवार को उरई विकास प्राधिकरण कार्यालय में मानचित्र निस्तारण व समाधान दिवस आयोजित किया गया। इसमें बीस प्रकरणों की सुनवाई की गई। साथ ही सचिव ने कहा कि अवैध तरीके से कराए गए निर्माण कार्यों को ध्वस्त कराया जाएगा।
समाधान दिवस में कुल 59 लोगों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान पांच शमन मानचित्र दाखिल किए गए। पहले से दाखिल नौ शमन मानचित्रों में ड्राइंग सुधार एवं भू-स्वामित्व संबंधी अभिलेख प्राप्त हुए। आपत्तियों के निस्तारण के लिए स्थलीय जांच व गणना कराने के लिए अवर अभियंता को निर्देशित किया गया।
सत्र के दौरान कुल 20 वाद प्रकरणों की सुनवाई सचिव उरई विकास प्राधिकरण परमानन्द यादव द्वारा की गई। शमन मानचित्र न दाखिल करने वाले दो अवैध निर्माणों के विरुद्ध ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया। इस अवसर पर प्राधिकरण अभियंता एवं पटल सहायक भी उपस्थित रहे।
सचिव ने सभी निर्माण कराने और विकास कार्यों से जुड़े लोगों से अपील की है कि वे उरई विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण कार्य से पूर्व मानचित्र स्वीकृत कराकर ही निर्माण करें। अन्यथा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।
