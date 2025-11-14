यूपी के इस जिले में कभी भी गरज सकता है बुलडोजर, सचिव जी ने दे दिया हिंट

जागरण संवाददाता, उरई । गुरुवार को उरई विकास प्राधिकरण कार्यालय में मानचित्र निस्तारण व समाधान दिवस आयोजित किया गया। इसमें बीस प्रकरणों की सुनवाई की गई। साथ ही सचिव ने कहा कि अवैध तरीके से कराए गए निर्माण कार्यों को ध्वस्त कराया जाएगा।

समाधान दिवस में कुल 59 लोगों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान पांच शमन मानचित्र दाखिल किए गए। पहले से दाखिल नौ शमन मानचित्रों में ड्राइंग सुधार एवं भू-स्वामित्व संबंधी अभिलेख प्राप्त हुए। आपत्तियों के निस्तारण के लिए स्थलीय जांच व गणना कराने के लिए अवर अभियंता को निर्देशित किया गया।

सत्र के दौरान कुल 20 वाद प्रकरणों की सुनवाई सचिव उरई विकास प्राधिकरण परमानन्द यादव द्वारा की गई। शमन मानचित्र न दाखिल करने वाले दो अवैध निर्माणों के विरुद्ध ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया। इस अवसर पर प्राधिकरण अभियंता एवं पटल सहायक भी उपस्थित रहे।