    15 दिन में तरणताल निर्माण का काम पूरा न होने पर ब्लैक लिस्ट होगा ठेकेदार, दिया नोटिस

    By Ajay Dixit Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 08:54 AM (IST)

    उरई के इंदिरा स्टेडियम में 85 लाख की लागत से बन रहे तरणताल का काम धीमी गति से चल रहा है। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान ठेकेदार को काम में लापरवाही बरतने पर नोटिस जारी किया और 15 दिन में काम पूरा करने का आदेश दिया। ऐसा न होने पर ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने की चेतावनी दी गई है।

    जागरण संवाददाता, उरई। शहर के इंदिरा स्टेडियम में तरणताल का करीब एक साल से काम चल रहा है। इसे अब तक पूरा हो जाना चाहिए था लेकिन इतनी सुस्त गति होने के चलते अभी भी काम पूरा नहीं हो सका है।

    जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान कार्य सुस्त पाए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी कर भुगतान में दस प्रतिशत कटौती के निर्देश दिए, साथ ही 15 दिन में काम पूरा न होने की दशा में ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट घोषित कर दिया जाएगा।

    स्टेडियम में तरणताल का कायाकल्प 85 लाख की लागत से होना है। आरइएस (ग्रामीण अभियंत्रण विभाग) की ओर से इसका ठेका शरद को दिया गया था। कायाकल्प का कार्य 10 नवंबर तक पूरा हो जाना था लेकिन अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। शुक्रवार शाम को जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय स्टेडियम पहुंचे।

    यहां अन्य हो रहे कार्यों के साथ तरणताल के सुंदरीकरण का काम भी देखा। इसमें ठेकेदार की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने उसे नोटिस जारी कर उसके भुगतान में दस प्रतिशत की कटौती करने और अगले 15 नवंबर तक कार्य को पूरा करने को कहा।

    अन्यथा ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाले कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।