    UP Police Encounter: जालौन में पुलिस मुठभेड़ में दो बदमाश गिरफ्तार, दोनों के पैर में लगी गोली

    By Sachin Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 08:11 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें दो बदमाशों को पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया। पुलिस को इलाके में बदमाशों की सूचना मिली थी, जिसके बाद घेराबंदी की गई। बदमाशों द्वारा फायरिंग करने पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की।

    पुलिस मुठभेड़ में दो बदमाश गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, जालौन। एसओजी/सर्विलांस की टीम ने मुखबिर की सूचना पर कोंच में दो मोटरसाइकिलों पर सवार 4 शातिर अभियुक्तों को ग्राम दिरावटी भेंड संपर्क मार्ग पर चेकिंग के दौरान रोकना चाहा लेकिन उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और भागने लगे।

    जवाबी कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ में दो आरोपितों के पैर में गोली लग गई जिससे वह घायल हो गए जबकि दो भागने में सफल रहे। उनके पास से तमंचा छिनैती से प्राप्त सोने व चांदी के आभूषण, नगदी व पल्सर मोटरसाइकिल और दो अदद पिट्ठू बैग जिनमें जेवरात साफ करने का उपकरण एवं केमिकल इत्यादि बरामद किए गये।

    आरोपियों ने महिला के जेवर किए थे पार

    गिरफ्तार अभियुक्तों में धर्मेन्द्र कुमार पुत्र राजाराम शाह निवासी ग्राम बऊआरा थाना बखरी जिला बेगूसराय बिहार व मोतीलाल पुत्र रामदेव शाह निवासी ग्राम बऊआरा थाना बखरी जनपद बेगूसराय बिहार हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने दो दिन पहले कोंच में एक महिला को बर्तन साफ करने का पाउडर बेचते समय उसे बेसुध कर उसके जेवरात पार कर ले गए थे।

    घायलों को मेडिकल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने बताया कि दो अन्य आरोपितों की तलाश की जा रही है।

