UP Police Encounter: जालौन में पुलिस मुठभेड़ में दो बदमाश गिरफ्तार, दोनों के पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, जालौन। एसओजी/सर्विलांस की टीम ने मुखबिर की सूचना पर कोंच में दो मोटरसाइकिलों पर सवार 4 शातिर अभियुक्तों को ग्राम दिरावटी भेंड संपर्क मार्ग पर चेकिंग के दौरान रोकना चाहा लेकिन उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और भागने लगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जवाबी कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ में दो आरोपितों के पैर में गोली लग गई जिससे वह घायल हो गए जबकि दो भागने में सफल रहे। उनके पास से तमंचा छिनैती से प्राप्त सोने व चांदी के आभूषण, नगदी व पल्सर मोटरसाइकिल और दो अदद पिट्ठू बैग जिनमें जेवरात साफ करने का उपकरण एवं केमिकल इत्यादि बरामद किए गये।