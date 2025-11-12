यूपी में दिल दहलाने वाली वारदात! एक दिन पहले लापता 15 दिन के बच्चे का तालाब में मिला शव, हत्या की आशंका
उत्तर प्रदेश में एक दुखद घटना में, 15 दिन का बच्चा लापता होने के एक दिन बाद तालाब में मृत पाया गया। बच्चे के लापता होने से परिवार में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या की आशंका के चलते मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, जागरण. माधौगढ़। गोहन थाना के गांव कासिमपुर में घर के आंगन में चारपाई पर सो रहा 15 दिन का शिशु (पुत्र) उस समय गायब हो गया जब मां व अन्य स्वजन दूसरे कार्यों में व्यस्त थे। शिशु का शव दूसरे दिन गांव में ही घर से सौ मीटर दूर तालाब में उतराता मिला। पति से विवाद के चलते शिशु के साथ मां तीन माह से अपने मायके में ही रह रही थी। शक के आधार पर पुलिस ने मां व उसके माता-पिता को हिरासत में लिया है। वहीं शिशु की नानी ने अपने दामाद पर ही शिशु को गायब करने का आरोप लगाया था।
गोहन थाना क्षेत्र के कासिमपुर निवासी राजेश कुमार उर्फ दिनेश राठौर ने पुत्री आरती देवी की शादी दो साल पहले गोहन थाना क्षेत्र के ग्राम रूपापुर निवासी कमल प्रताप राठौर के पुत्र संतोष राठौर से की थी। शादी के कुछ दिनों तक सब ठीकठाक चला। बाद में संतोष राठौर शराब पीने लगा और कई बार पत्नी के साथ मारपीट की। गर्भवती होने पर पुत्री को तीन माह से पिता अपने घर कासिमपुर में अपने पास रखे थे। 27 अक्टूबर को पुत्री आरती ने पुत्र को जन्म दिया था।
आरती की मां कांति देवी का कहना है कि मंगलवार की दोपहर में दामाद राजेश कुमार घर के बाहर बैठा था। पुत्री आरती खाना खा रही थी। दोपहर में शिशु कमरे में चारपाई पर सो रहा था इसी दौरान शिशु अचानक गायब हो गया। सूचना पर गोहन थाना प्रभारी सतीश कुमार पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे। पुलिस ने स्वजन व ग्रामीणों के साथ आसपास शिशु की खोजबीन की।
पुलिस ने पिता राजेश कुमार व पति कमल प्रताप राठौर को हिरासत में ले लिया था और उनसे पूछताछ की जा रही थी। बु्धवार की दोपहर को कासिमपुर के तालाब में नवजात का शव कीचड़ में सना देख ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
गोहन थाना प्रभारी सतीश कुमार का कहना है कि 15 पहले जन्मे शिशु के गायब होने व उसके शव मिलने के मामले में शिशु के नाना, नानी, मां को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। साथ पति से भी पूछताछ की जा रही है। शिशु को किसी एक पक्ष ने आवेश में आकर तालाब में फेंका है। जल्द ही पूरे मामले का राजफाश किया जाएगा।
