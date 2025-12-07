Language
    उरई में बेखौफ चोरों का आतंक, मेडिकल कालेज के 8 नर्सिंग आवासों को बनाया निशाना, एक करोड़ के जेवरात चोरी

    By Mahesh Prajapati Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 03:59 PM (IST)

    उरई में चोरों ने मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग आवासों को निशाना बनाया। आठ घरों से लगभग एक करोड़ रुपये के जेवरात चोरी हो गए। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अभी ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, उरई। राजकीय मेडिकल कालेज में नर्सिंग आफिसर इमरजेंसी में 12 घंटे की ड्यूटी पर थीं। उनके तीसरे फ्लोर पर बने आवास में रविवार की तड़के 4 बजे के लगभग तीन चोर चेहरा ढककर घुसे जिन्होंने ताला तोड़कर अलमारी में रखे करीब 70 लाख रुपये के जेवरात चोरी कर लिए। इसके पहले चोरों ने दो अन्य घरों से भी जेवरात व नकदी चोरी की। जबकि पांच घरों में चोरी का प्रयास किया लेकिन वह सफल नहीं हो सके। पूरे परिसर की सुरक्षा रात में सिर्फ दो गार्डों को भरोसे रहती है।

    सीसीटीवी कैमरे में तीन चोर घर से बाहर जाते हुए दिखे हैं। सुबह जब डाक्टर 10 बजे घर पहुंची तो चोरी की जानकारी हुई। फोरेंसिक टीम के साथ पुलिस ने जांच की है। अभी तहरीर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। सर्विलांस की टीम भी जांच कर रही है। राजकीय मेडिकल कालेज की टाइप 2 और टाइप 3 कालोनी नर्सिंग स्टाफ के लिए अलार्ट की गई हैं। वहां पर रहने वाले नर्सिंग स्टाफ व डाक्टर रात में ड्यूटी पर रहते हैं तो वह आवासों में ताला लगाकर चले जाते हैं। जबकि मेडिकल कालेज प्रशासन की तरफ से पूरी कालोनी में कहीं पर भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं।

     

    कुछ नर्सों व डाक्टरों ने निजी कैमरे लगा रखे हैं। रविवार की तड़के चार बजे के लगभग तीन युवक चेहरा ढके हुए आवासों से निकलकर बाउंड्रीवाल की तरफ जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में दिखे हैं। पुष्पा पत्नी चंद्रपाल सिंह नर्सिंग आफीसर हैं और वह शनिवार की रात को ड्यूटी पर थीं। घर में ताला लगा था। चोरों ने तीसरे फ्लोर पर बने आवास में घुसकर दोनों ताले तोड़ फिर अलमारी का लाक तोड़कर चोर उसमें रखी अंगूठियां, चेन, मंगलसूत्र, चूड़ियां, कान के बाला, हार समेत करीब 70 लाख रुपये का जेवरात चोरी कर ले गए।

     

    इसके पहले गायनिक डा. शिल्पा व नर्सिंग आफीसर आकांक्षा भट्ट के घरों से भी चोरों ने करीब दो लाख की नकदी समेत 30 लाख रुपये के जेवरात चोरी कर लिए हैं। इसी तरह फार्मासिस्ट घनश्याम पांडेय, नर्सिंग आफीसर शिवानी गुप्ता, नर्सिंग आफिसर मार्शलीन, नर्सिंग आफिसर ऋतु भाटी, नर्सिंग आफीसर संध्या विश्वकर्मा के घर भी ताला तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया लेकिन वह सफल नहीं हो सके वहां उन्हें कुछ नहीं मिला। सुबह 10 बजे जब पुष्पा ड्यूटी से घर पहुंची तो चोरी की जानकारी हो सकी। इसके बाद कोतवाली प्रभारी निरीक्षक हरिशंकर चंद ने मौके पर पहुंचकर जांच की। फोरेंसिक व सर्विलांस टीम भी जांच कर रही है। एक सीसीटीवी कैमरे में तीन युवक चेहरा ढककर जाते हुए दिखे हैं। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक हरिशंकर चंद ने कहा कि अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा।


    दो गार्डों के भरोसे रहते ही मेडिकल कालेज के आवासों की सुरक्षा 

    राजकीय मेडिकल कालेज के आवासों में रहने वाले स्टाफ की सुरक्षा भगवान भरोसे रहती हैं। पूरे मेडिकल कालेज में 58 गार्ड हैं लेकिन रात के समय सिर्फ दो गार्ड ही पूरे परिसर की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। इस कारण चोरी जैसी बड़ी वारदात हो गई। इसके पहले जून के महीने में भी एक आवास से चोरी हुई थी। उसका भी आज तक राजफाश नहीं हो सका।


    नहीं मिले फिंगर फ्रिंट

    राजकीय मेडिकल कालेज के नर्सिंग आवासों में चोरी की सूचना के बाद जब फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच और जांच की तो उन्हें कहीं पर भी कोई फिंगर फ्रिंट नहीं मिला। चोर दस्ताने पहनकर आए थे इस कारण कोई भी फिंगर प्रिंट किसी सामान पर नही मिल सका है। इस कारण शंका है कि कोई कालोनी का निवासी भी उनसे मिला हो सकता है।