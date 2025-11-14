पहले पीटा, फिर शौचालय में किया बंद... यूपी के सरकारी स्कूल में बच्चे के साथ प्रिंसिपल ने ऐसा क्यों किया?
उरई में एक प्रधानाध्यापक रामऔतार राठौर ने ड्यूटी के समय निजी स्कूल में एक बच्चे को पीटा और उसे बाथरूम में बंद कर दिया। बच्चे के झगड़ने की शिकायत मिलने पर प्रधानाध्यापक ने गुस्से में उसे पीटा। बच्चे के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। बीएसए ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
जागरण संवाददाता, उरई। उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक ड्यूटी के समय अपने तैनाती वाले स्कूल न जाकर गुरुवार को शहर के सुशील नगर स्थित आवास पर संचालित निजी स्कूल में पढ़ाई के दौरान कक्षा तीन के आठ साल के बच्चे को बेरहमी से पीट दिया।
इसके बाद उसे दो घंटे तक बाथरूम में बंद रखा। शाम को बच्चा अपने समय पर घर नहीं पहुंचा तो पिता उसे लेने जा रहे थे कि रास्ते में वह रोता हुआ मिला। बच्चे से पूरी घटना सुनकर पिता उसे लेकर सदर कोतवाली पहुंचे और आरोपित प्रधानाध्यापक के खिलाफ तहरीर दी।
पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपित प्रधानाध्यापक रामऔतार राठौर ने बताया कि गलती से बच्चे को मार दिया था, हम गलती मानते हैं। बीएसए चंद्रप्रकाश ने बताया कि मामले की विभागीय जांच कराई जाएगी और कार्रवाई होगी।
शहर के एक मुहल्ला निवासी पिता का आठ वर्षीय पुत्र सुरभि पब्लिक स्कूल सुशील नगर में कक्षा तीन में पढ़ता है। वह गुरुवार को विद्यालय में सुबह 9:40 पर अपने सहपाठियों के साथ खेलते हुए झगड़ गया। बच्चों ने प्रधानाध्यापक रामऔतार से इसकी शिकायत कर दी। उन्होंने गुस्से में आकर बच्चे को घूंसे व थप्पड़ों से पीट दिया जिससे उसकी पीठ व चेहरे पर चोट के निशान उभर आए।
इसके बाद उन्होंने स्कूल की बाथरूम में दो घंटे के लिए बंद कर दिया। जिससे बालक बदहवास हो गया। बाद उसे दोपहर दो बजे छुट्टी के समय छोड़ा और कहा कि घर पर किसी को न बताना। पीठ में चोट के निशान होने के कारण वह दर्द से कराहता हुआ एक दुकान के बाहर बैठ कर रोने लगा।
कुछ देर घर न पहुंचने पर उसके पिता उसे खोजते हुए पहुंचे तो उसने पूरी बात पिता को बताई। पिता ने कोतवाली में लिखित तहरीर दी। पुलिस ने निजी स्कूल के संचालक आरोपित परिषदीय स्कूल के प्रधानाध्यापक को हिरासत में लेकर बाल अपराध के तहत मुकदमा दर्ज किया। बच्चे की डाक्टरी कराई गई।
सरकारी विद्यालय के समय निजी विद्यालय में करा रहे थे पढ़ाई
बच्चे को पीटने वाले आरोपित रामऔतार राठौर अपने सुशील नगर स्थित आवास पर सुरभि पब्लिक स्कूल खोले हुए हैं। जबकि महेवा ब्लाक के उच्च प्राथमिक विद्यालय सिमरा शेखपुर में वह प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात हैं।
वह सरकारी स्कूल के समय पर ही गुरुवार को भी अपने आवास पर निजी विद्यालय में पढ़ा रहे थे। रामऔतार ने कहा कि वह निजी स्कूल के संचालक हैं, उन्हें रैली में जाना था इसीलिए स्कूल नहीं गए थे, बच्चे को गलती से पीट दिया उसके लिए उसके पिता से गलती मान ली है।
बीएसए चंद्रप्रकाश ने बताया कि उनके संज्ञान में मामला आया है, कोतवाली में शिकायत की गई है, पूरे मामले की जांच कराकर विभागीय कार्रवाई कर शासन को लिखा जाएगा।सीओ अर्चना सिंह ने बताया कि कोतवाली में तहरीर प्राप्त हुई थी उसी आधार पर आरोपित प्रधानाध्यापक पर मुकदमा दर्ज कर जांच कराई जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।