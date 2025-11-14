जनरल टिकट से ही रेलवे की हो गई इतनी कमाई, एक पल को यकीन करना मुश्किल

जागरण संवाददाता, उरई। अक्टूबर माह में रेलवे के लिए काफी लाभ भरा रहा है। कई पर्व होने की वजह से लोगों ने यात्राएं कीं। जिससे रेलवे को इस माह में ही 77 लाख रुपये से अधिक किराये के रूप में मिला है। यह कमाई केवल जनरल टिकटों से हुई है।

उत्तर-मध्य रेलवे के झांसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि मंडल में अनारक्षित यात्री आय में पिछले वर्ष की तुलना में 40.63 प्रतिशत का इजाफा हुआ है जबकि बीते वर्ष की तुलना में 20.94 अधिक यात्रियों ने यात्रा की।

मंडल के जिन स्टेशनों पर आय और यात्री संख्या में वृद्धि हुई है उनमें उरई स्टेशन भी शामिल है। उरई स्टेशन से 85 हजार यात्रियों ने यात्रा की और 77 लाख 46 हजार रुपये की आय हुई। उन्होंने बताया कि यात्रियों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त बुकिंग टिकट काउंटर खोले गए।