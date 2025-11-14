जनरल टिकट से ही रेलवे की हो गई इतनी कमाई, एक पल को यकीन करना मुश्किल
अक्टूबर में त्योहारों के चलते रेलवे को जनरल टिकटों से 77 लाख रुपये से अधिक की कमाई हुई। झांसी मंडल में अनारक्षित यात्री आय में 40.63% का इजाफा हुआ। उरई स्टेशन से 85 हजार यात्रियों ने यात्रा की और 77 लाख 46 हजार रुपये की आय हुई। यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त टिकट काउंटर खोले गए और सुरक्षा बढ़ाई गई।
जागरण संवाददाता, उरई। अक्टूबर माह में रेलवे के लिए काफी लाभ भरा रहा है। कई पर्व होने की वजह से लोगों ने यात्राएं कीं। जिससे रेलवे को इस माह में ही 77 लाख रुपये से अधिक किराये के रूप में मिला है। यह कमाई केवल जनरल टिकटों से हुई है।
उत्तर-मध्य रेलवे के झांसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि मंडल में अनारक्षित यात्री आय में पिछले वर्ष की तुलना में 40.63 प्रतिशत का इजाफा हुआ है जबकि बीते वर्ष की तुलना में 20.94 अधिक यात्रियों ने यात्रा की।
मंडल के जिन स्टेशनों पर आय और यात्री संख्या में वृद्धि हुई है उनमें उरई स्टेशन भी शामिल है। उरई स्टेशन से 85 हजार यात्रियों ने यात्रा की और 77 लाख 46 हजार रुपये की आय हुई। उन्होंने बताया कि यात्रियों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त बुकिंग टिकट काउंटर खोले गए।
स्टेशन के प्रवेश एवं निकास द्वारों पर टिकट जांच कर्मियों की तैनाती की गई, ताकि केवल वैध टिकट वाले यात्री ही यात्रा कर सकें। मंडल रेल प्रबंधक अनिरुद्ध कुमार ने बताया कि अधिक टिकट काउंटर और अतिरिक्त एटीवीएम (आटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीन) की उपलब्धता से यात्रियों को टिकट खरीदने में सहजता हुई और उनका प्रतीक्षा समय कम हुआ।
