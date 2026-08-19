उरई में महिला ने अविमुक्तेश्वरानंद और पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
उरई की एक महिला ने न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में अविमुक्तेश्वरानंद पर उत्पीड़न और एट पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाते हुए वाद दायर किया है। न्यायालय ने एट पुलिस से मामले की आख्या रिपोर्ट तलब की है, जिसकी अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी।
HighLights
महिला ने अविमुक्तेश्वरानंद व एट पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया।
न्यायालय ने एट पुलिस से मामले की आख्या रिपोर्ट तलब की।
पुलिस ने आरोपों को गलत बताया, महिला को मानसिक रूप से कमजोर कहा।
जागरण संवाददाता, उरई। मुहल्ला रामनगर निवासी एक महिला ने न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में वाद दायर कर अविमुक्तेश्वरानंद पर पुलिस द्वारा उत्पीड़न करवाने व एट पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। एट पुलिस का कहना है कि महिला के आरोप गलत हैं, लेकिन न्यायालय से जो आख्या मांगी गई है उसे प्रस्तुत किया जाएगा।
शहर के रामनगर निवासी मंदाकिनी गुप्ता ने 17 अगस्त को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक खरे के न्यायालय में वाद दायर किया है। जिसमें बताया कि उसे दैवीय शक्ति से संबंधित कुछ अनुभव हुआ जिसकी पूर्व में अविमुक्तेश्वरानंद से मिलने पर उन्होंने पुष्टि की थी। उन्होंने अनुभव को सही बताते हुए घर पर लिखित पत्र भेजने की बात कही थी।
पत्र नहीं मिला तो वह 11 मार्च को लखनऊ के कांशीराम सांस्कृतिक स्थल पहुंची। अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने शिष्यों के माध्यम से आशियाना थाने में बंद कराकर महिला पुलिसकर्मी अंजली कुशवाहा व उप निरीक्षक सिद्धि मिश्रा से पिटाई करा दी। इसकी रिकार्डिंग थाने के कैमरे में है।
पांच मई को मुख्यमंत्री दरबार में भी इसकी शिकायत की थी। 30 मई को वह मुखिया गार्डेन एट में दोबारा अविमुक्तेश्वरानंद से मिलने पहुंची तो उन्होंने एट पुलिस के हवाले कर दिया और तत्कालीन थाना प्रभारी पंकज पांडेय ने उसे भूखा रखकर कुछ प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करा लिए। उसी दिन महिला थाने में शिकायत की थी।
मंदाकिनी ने बताया कि 22 जून को उसने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष व उपाध्यक्ष से इसकी शिकायत की थी। मामले को न्यायालय में संज्ञान लेते हुए एट थाने से आख्या रिपोर्ट तलब करने के आदेश दिए जिसकी सुनवाई 24 अगस्त को होगी।
एट थाना प्रभारी शिवशंकर सिंह ने कहा कि महिला मानसिक रूप से कमजोर है और वह इसी तरह से पहले ही शिकायत करती रही है, फिर भी न्यायालय के अनुसार आख्या दी जाएगी।
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