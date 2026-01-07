Language
    कालपी रोड पर हादसा, ईको वैन चालक की टक्कर से 10 फीट दूर जा गिरी महिला की मौत, भतीजी घायल

    By Mahesh Prajapati Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 05:59 PM (IST)

    उरई के कालपी रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। मटर प्लांट से चारा लेकर घर लौट रही 42 वर्षीय रमा देवी और उनकी 12 वर्षीय भतीजी आयुषी को एक तेज रफ्तार ईक ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, उरई। उरई में भीषण हादसा हुआ। ईको वाहन ने महिला को टक्कर मारी। महिला 10 फीट दूर जा गिरी। इको चालक को लोगों ने पकड़ लिया। 

    मंगलवार की देर शाम प्लांट से हरी मटर का जानवरों के लिए चारा लेकर जा रही महिला व उसकी भतीजी को ईको वैन चालक ने कालपी रोड पर राहिया गांव के पास पीछे से टक्कर मार दी। जिससे महिला करीब 10 फीट दूर सिर के बल सड़क पर जा गिरी।

    हादसे के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने तुरंत स्वजन को सूचना दे महिला को इलाज के लिए मेडिकल कालेज ले गए जहां डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। जबकि भतीजी को भर्ती कर लिया गया है। ईको चालक मौके से भाग निकला जिसे आटा टोल प्लाजा के पास पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है।

    ग्राम राहिया निवासी 42 वर्षीय रमा देवी पत्नी योगेंद्र सिंह मंगलवार को भतीजी 12 वर्षीय आयुषी पुत्री देवेंद्र पाल के साथ मटर प्लांट से हरी मटर का चारा लेने गई थी। चारा लेकर देर शाम वह वापस घर लौट रही थीं। जैसे ही वह कालपी रोड पर पैदल गांव के पास पहुंची तो पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ईको चालक ने दोनों को टक्कर मार दी। जिससे महिला 10 फीट उछलकर सिर के बल सड़क पर जा गिरी, भतीजी सड़क किनारे गिरी।

    हादसे के बाद ईको चालक मौके से भाग निकला और लोगों ने महिला व उसकी भतीजी को उठाया और स्वजन को सूचना देने के साथ इलाज के लिए मेडिकल कालेज भेजा। जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भतीजी की हालत ठीक है। मृतका के पति योगेंद्र सिंह किसान हैं। मां की मौत के बाद इकलौते पुत्र गजेंद्र सिंह बेहाल है।

    फैक्ट्री एरिया चौकी प्रभारी बृजेश सिंह ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही ईको चालक ग्राम भेड़ी निवासी रामशंकर को आटा टोल प्लाजा के पास से पकड़ लिया गया है।