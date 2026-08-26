उरई में इंटरसिटी ट्रेन में आग की अफवाह से मची अफरातफरी, 20 मिनट तक रुकी रही गाड़ी

जागरण संवाददाता, उरई। झांसी से लखनऊ जाने वाली इंटरसिटी बुधवार अजनारी रेलवे क्रासिंग और उरई रेलवे स्टेशन के बीच में सुबह 8 बजकर एक मिनट पर किसी यात्री का धक्का लगने से एक्सटिंगुइशिंग सिस्टम चल गया। जिससे पीछे वाले जनरल कोच में धुआं होने पर यात्रियों ने सोचा कि डिब्बे में आग लग गई है।

इस कारण जब ट्रेन उरई रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो तीन डिब्बों के यात्री ट्रेन से उतरकर भागने लगे। सूचना पर पहुंचे आरपीएफ व जीआरपी टीम के जवानों ने मौके पर पहुंचकर यात्रियों को शांत किया और जनरल कोच में पहुंचकर एक्सटिंगुइशिंग सिस्टम को बंद किया।