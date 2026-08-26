उरई में इंटरसिटी ट्रेन में आग की अफवाह से मची अफरातफरी, 20 मिनट तक रुकी रही गाड़ी
झांसी से लखनऊ जा रही इंटरसिटी ट्रेन में अजनारी और उरई के बीच एक्सटिंगुइशिंग सिस्टम चलने से धुआं हो गया, जिससे आग लगने की अफवाह फैल गई। उरई स्टेशन पर यात्रियों के उतरने और भागने से ट्रेन 20 मिनट तक रुकी रही, बाद में आरपीएफ-जीआरपी ने स्थिति संभाली।
HighLights
इंटरसिटी ट्रेन में एक्सटिंगुइशिंग सिस्टम चलने से हुआ धुआं।
आग लगने की अफवाह से यात्रियों में मची भगदड़, ट्रेन रुकी।
आरपीएफ-जीआरपी ने स्थिति संभाली, 20 मिनट बाद ट्रेन रवाना।
जागरण संवाददाता, उरई। झांसी से लखनऊ जाने वाली इंटरसिटी बुधवार अजनारी रेलवे क्रासिंग और उरई रेलवे स्टेशन के बीच में सुबह 8 बजकर एक मिनट पर किसी यात्री का धक्का लगने से एक्सटिंगुइशिंग सिस्टम चल गया। जिससे पीछे वाले जनरल कोच में धुआं होने पर यात्रियों ने सोचा कि डिब्बे में आग लग गई है।
इस कारण जब ट्रेन उरई रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो तीन डिब्बों के यात्री ट्रेन से उतरकर भागने लगे। सूचना पर पहुंचे आरपीएफ व जीआरपी टीम के जवानों ने मौके पर पहुंचकर यात्रियों को शांत किया और जनरल कोच में पहुंचकर एक्सटिंगुइशिंग सिस्टम को बंद किया।
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रेलवे स्टेशन प्रबंधक राजीव कौशिक ने बताया कि आग लगने की अफवाह से कुछ यात्री ट्रेन से उतर गए और बस से चले गए। 20 मिनट खड़े होने के बाद ट्रेन को रवाना किया गया। वैसे इंटरसिटी का स्टापेज दो मिनट का है।