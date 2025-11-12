आखिर मां ने अपने 15 दिन के नवजात को क्यों मार डाला? पति से विवाद या दूसरी शादी का ख्वाब...
उरई में एक माँ ने अपने 15 दिन के बच्चे को मार डाला। पुलिस जाँच कर रही है, जिसमें पति से झगड़ा और दूसरी शादी की संभावना जैसे कारण शामिल हैं। महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। पुलिस हत्या के पीछे के असली मकसद को जानने की कोशिश कर रही है।
जागरण संवाददाता, उरई। ग्राम कासिमपुर में मायके में रह रही महिला के 15 दिन पहले जन्मे शिशु का बुधवार को तालाब किनारे शव मिला था। जिसकी हत्या उसकी मां ने ही कर दी। उसका एक डेढ़ साल का पुत्र प्रिंस पिता के साथ रह रहा था।
कुछ समय पहले पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था तो पत्नी ने अपनी सास के सीने में किसी भारी वजनदार वस्तु से हमला कर उसे करंट लगाने का प्रयास किया था। इसी के बाद से पति ने उसके पिता से कहा था कि उसे ले जाए। उसके पिता उसे मायके ले आए जिसके बाद वह ससुराल नहीं जाना चाहती थी। दूसरे बच्चे के जन्म के बाद से ही वह सोच रही थी कि अब दूसरी शादी कैसे होगी।
गोहन थाना क्षेत्र ग्राम रूपापुर निवासी कमल प्रताप दोहरे गांव में पत्नी आरती देवी व डेढ़ साल के पुत्र प्रिंस के साथ रहता था। कमल प्रताप ने बताया कि पत्नी से कुछ कहता तो वह उस पर हावी हो जाती थी और मारपीट करने लगती। चार माह पहले भी उसने अपनी सास के साथ मारपीट कर उनके सीने में भारी वस्तु से प्रहार कर दिया था। जब उसका मन नहीं भरा तो उसने प्लग लगाकर सास को करंट लगाने का प्रयास किया।
पति ने मां को बचाया था। इसके बाद कमल ने पत्नी को चार माह पहले पिता राजेश कुमार के साथ उसके मायके भेज दिया था। 27 अक्टूबर को आरती ने पुत्र को जन्म दिया था। पुलिस की पूछताछ में पत्नी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया और स्वयं ही गला घोंटकर शव तालाब में फेंकने की बात कही। उसने पुलिस को बताया कि वह दूसरी शादी करना चाहती थी और ससुराल नहीं जाना चाह रही थी। पति उस पर घर आने का दबाव बना रहा था। दूसरा बच्चा उसकी दूसरी शादी में अड़चन पैदा कर सकता था इस कारण ही उसने उसकी हत्या कर दी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।