आखिर मां ने अपने 15 दिन के नवजात को क्यों मार डाला? पति से विवाद या दूसरी शादी का ख्वाब...

जागरण संवाददाता, उरई। ग्राम कासिमपुर में मायके में रह रही महिला के 15 दिन पहले जन्मे शिशु का बुधवार को तालाब किनारे शव मिला था। जिसकी हत्या उसकी मां ने ही कर दी। उसका एक डेढ़ साल का पुत्र प्रिंस पिता के साथ रह रहा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कुछ समय पहले पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था तो पत्नी ने अपनी सास के सीने में किसी भारी वजनदार वस्तु से हमला कर उसे करंट लगाने का प्रयास किया था। इसी के बाद से पति ने उसके पिता से कहा था कि उसे ले जाए। उसके पिता उसे मायके ले आए जिसके बाद वह ससुराल नहीं जाना चाहती थी। दूसरे बच्चे के जन्म के बाद से ही वह सोच रही थी कि अब दूसरी शादी कैसे होगी।

गोहन थाना क्षेत्र ग्राम रूपापुर निवासी कमल प्रताप दोहरे गांव में पत्नी आरती देवी व डेढ़ साल के पुत्र प्रिंस के साथ रहता था। कमल प्रताप ने बताया कि पत्नी से कुछ कहता तो वह उस पर हावी हो जाती थी और मारपीट करने लगती। चार माह पहले भी उसने अपनी सास के साथ मारपीट कर उनके सीने में भारी वस्तु से प्रहार कर दिया था। जब उसका मन नहीं भरा तो उसने प्लग लगाकर सास को करंट लगाने का प्रयास किया।