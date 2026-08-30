Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

जालौन की कोंच नगर पालिका में 82.73 करोड़ का बजट पास, विकास कार्यों का रास्ता साफ

By Mahesh Prajapati Edited By: Shivam Yadav
Updated: Sun, 30 Aug 2026 11:53 AM (IST)

कोंच नगर पालिका ने सभासदों के विरोध के कारण रुके विकास कार्यों के बाद आखिरकार 82.73 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट पास कर दिया है।

News Article Hero Image

HighLights

  1. कोंच नगर पालिका का 82.73 करोड़ का बजट पास।

  2. सभासदों की आपसी सहमति से विकास कार्य होंगे शुरू।

  3. सागर, धनु तालाबों का सुंदरीकरण, सड़कों का पुनर्निर्माण होगा।

जागरण संवाददाता, जालौन। आखिरकार वित्तीय वर्ष के पांच माह बीतने पर कोंच नगर पालिका ने अपना वित्तीय वर्ष 2026-27 का 82 करोड़ 73 लाख का बजट पास कर दिया। अब नगर पालिका अपने रुके पड़े निर्माण कार्यों को पूर्व करा सकेगी और नए विकास कार्य भी हो सकेंगे।

नगर पालिका में चल रही गुटबाजी के कारण वित्तीय वर्ष 2026-27 का वार्षिक बजट पालिका बोर्ड की बैठक नहीं हो पाने के कारण पास नहीं किया जा सका था। इस कारण नगर का विकास भी रुका हुआ था। कोई भी नए निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहे थे और पूर्ण हो चुके निर्माण कार्यों का ठेकेदार भुगतान नहीं करा पा रहे थे।

गुटबाजी इतनी चरम पर थी कि नगर पालिका के सभासदों ने ईओ मोनिका उपराव के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव भी पास कर दिया था। कई सभासद ईओ के विरोध में धरने पर बैठ गए थे। विधायक मूलचंद निरंजन के हस्तक्षेप के बाद सभासदों ने धरना खत्म किया था।

ईओ का निंदा प्रस्ताव को समाप्त कर बैठक को ही शून्य घोषित कर दिया गया था। अब स्थिति सामान्य हुई है। आपसी विरोध लगभग खत्म हो चुका है और बोर्ड बैठक शुरू हुई। बजट भी पास हो गया।

शनिवार को आयोजित हुई पालिका बोर्ड बैठक में ईओ मोनिका उमराव ने बजट पेश करते हुए बताया कि वित्तीय 2026-27 के लिए समस्त मदों से 50 करोड़ 99 लाख 19 हजार 500 रुपये की आय हुई है। पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 की बचत 31 करोड़ 77 लाख 80 हजार 211 रुपये थी।

इस प्रकार वर्ष 2026-27 का वार्षिक बजट 82 करोड़ 76 लाख 99 हजार 711 होता है। वर्ष 2026-27 के व्यय का जो बजट तैयार किया गया है वह 82 करोड़ 73 लाख 5 हजार प्रस्तावित है। वर्ष के अंत तक नगर पालिका के पास तीन लाख 94 हजार 711 की धनराशि बचत में रहेगी।

नगर पालिकाध्यक्ष प्रदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि नगर पालिका में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है सभी सभासदों के आपसी सहयोग से नगर का सर्वांगीण विकास कराया जाए । सागर तालाब व धनु तालाब अन्य सरोवरों का सुंदरीकरण होगा। नगर के सर्कुलेशन रोड का भी पुनः निर्माण कराया जाएगा।

प्राचीन धरोहरों की मरम्मत कराई जाएगी। इस मौके पर विधायक मूलचंद निरंजन, ईओ मोनिका उमराव, सभासद अनिल वर्मा, आजाद उद्दीन, गौरव तिवारी, महेंद्र कुशवाहा सहित कई लोग मौजूद रहे।