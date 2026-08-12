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    कालपी में सौतेले पिता ने 13 वर्षीय बेटी से की हैवानियत, मां ने दिखाई हिम्मत, पहुंची थाने

    By Mahesh Prajapati Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 09:17 PM (IST)

    कालपी में एक सौतेले पिता ने अपनी 13 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद मां ने हिम्मत दिखाते हुए आरोपी पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. कालपी में सौतेले पिता ने 13 वर्षीय बेटी से दुष्कर्म किया।

    2. मां ने हिम्मत कर आरोपी पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

    3. पुलिस ने पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया, तलाश जारी।

    संवाद सहयोगी, कालपी (उरई)। कालपी में एक पिता और बेटी को रिश्ते को कलंकिया गया है। सौतेले पिता ने अपनी 13 वर्षीय बेटी के साथ हैवानियत की। पीड़िता की मां ने हिम्मत दिखाकर पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

    कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार की रात 13 वर्षीय किशोरी के साथ उसके सौतेले पिता ने दुष्कर्म किया। दूसरे कमरे में सो रही मां को रात में ही पुत्री ने इसकी जानकारी दी। मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित पिता के विरुद्ध पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। महिला के पहले पति की मौत हो गई थी। उसने दूसरी शादी की है। उसके कुल 11 बच्चे हैं।

    कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को बताया कि उसके पति की 12 साल पहले मौत हो गई थी। तब उसके पांच बच्चे थे। करीब 10 साल पहले उसने शिवकरन से शादी की और इस बीच उसके छह बच्चे और हो गए। मंगलवार की रात उसकी 13 वर्षीय बेटी के साथ उसके पति शिवकरन ने घर के कमरे में सोते समय दुष्कर्म किया और भाग गया।

    घटना के बाद पुत्री ने रोते हुए अपनी उसे आपबीती बताई। जानकारी होने पर मां ने बुधवार को मामले की शिकायत कोतवाली पहुंचकर प्रभारी निरीक्षक अजय ब्रह्म तिवारी से की। उसने बताया कि उसका वह दूसरा पति है जिसने पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने किशोरी के बयान दर्ज कर पिता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अजय ब्रह्म तिवारी ने बताया कि आरोपित की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

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    इधर, अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को पांच साल की सजा

    कोतवाली क्षेत्र के एक मुहल्ला निवासी 17 वर्षीय किशोरी को मुहल्ले का निवासी आकाश वर्मा 17 फरवरी 2016 को घर से भगा ले गया था। उसे पंडोखर ले जाने के बाद अलग-अलग स्थानों पर रखता रहा। आरोपित ने किशोरी के साथ मध्य प्रदेश में विवाह भी कर लिया था। 17 मार्च 2016 को लड़की के भाई की शिकायत पर उरई कोतवाली पुलिस ने आकाश वर्मा के विरुद्ध अपहरण व पाक्सो का मुकदमा दर्ज कर लिया था। एक माह बाद आरोपित को गिरफ्तार कर किशोरी के कलम बंद बयान भी दर्ज कराए थे। बुधवार को मामले की सुनवाई पूरी हुई तो साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर स्पेशल जज पाक्सो राजीव सिंह ने आकाश वर्मा को अपहरण व दुष्कर्म का दोषी मानते हुए पांच साल की सजा सुनाई और छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया।