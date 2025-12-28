झांसी-कानपुर रेलखंड पर इंटरसिटी समेत तीन ट्रेनें रहीं रद, एक परिवर्तित मार्ग से चली

जागरण संवाददाता, उरई। कोहरा और झांसी में ट्रैक मरम्मत के काम के कारण झांसी-कानपुर रेलखंड में यात्रियों की दिक्कत कम नहीं हो पा रही है। शनिवार को यहां से गुजरने वाली तीन ट्रेनें रद रहीं, जबकि एक ट्रेन को परिवर्तित मार्ग से चलाया गया। इसके अलावा कई ट्रेनें देरी से चलीं। सर्दी में यात्री परेशान रहे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शनिवार को हैदराबाद से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन नंबर 07075 डेक्कन एक्सप्रेस, झांसी से लखनऊ जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस अप-डाउन और बरौनी से ग्वालियर आने वाली छपरा मेल निरस्त रही। ग्वालियर से बरौनी जाने वाली ट्रेन नंबर 11123 छपरा मेल बदले हुए मार्ग से संचालित की गई।

इंटरसिटी को इस रूट की लाइफलाइन माना जाता है और इसके निरस्त रहने की वजह से अन्य ट्रेनों में यात्रियों की दबाव बढ़ गया। जिससे ट्रेनों में चढ़ने के लिए यात्रियों को दिक्कत हुई। यात्रियों की बैठने की जगह नहीं मिली। उधर, कई ट्रेनें विलंब से चलीं।