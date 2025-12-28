Language
    झांसी-कानपुर रेलखंड पर इंटरसिटी समेत तीन ट्रेनें रहीं रद, एक परिवर्तित मार्ग से चली

    By Atul Tripathi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 03:10 PM (IST)

    कोहरे और झांसी में ट्रैक मरम्मत के कारण झांसी-कानपुर रेलखंड पर यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को तीन ट्रेनें रद्द की गईं, ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, उरई। कोहरा और झांसी में ट्रैक मरम्मत के काम के कारण झांसी-कानपुर रेलखंड में यात्रियों की दिक्कत कम नहीं हो पा रही है। शनिवार को यहां से गुजरने वाली तीन ट्रेनें रद रहीं, जबकि एक ट्रेन को परिवर्तित मार्ग से चलाया गया। इसके अलावा कई ट्रेनें देरी से चलीं। सर्दी में यात्री परेशान रहे।

    शनिवार को हैदराबाद से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन नंबर 07075 डेक्कन एक्सप्रेस, झांसी से लखनऊ जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस अप-डाउन और बरौनी से ग्वालियर आने वाली छपरा मेल निरस्त रही। ग्वालियर से बरौनी जाने वाली ट्रेन नंबर 11123 छपरा मेल बदले हुए मार्ग से संचालित की गई।

    इंटरसिटी को इस रूट की लाइफलाइन माना जाता है और इसके निरस्त रहने की वजह से अन्य ट्रेनों में यात्रियों की दबाव बढ़ गया। जिससे ट्रेनों में चढ़ने के लिए यात्रियों को दिक्कत हुई। यात्रियों की बैठने की जगह नहीं मिली। उधर, कई ट्रेनें विलंब से चलीं।

    गोरखपुर से मुंबई की ओर जाने वाली मुंबई गोरखपुर एक्सप्रेस करीब पौने तीन घंटे की देरी से पहुंची। अहमदाबाद से दरभंगा जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस अपने समय से दो घंटा 10 मिनट देरी से आई।

    इसके अलावा मुंबई से प्रयागराज जाने वाली ट्रेन नंबर 01007 प्रयागराज स्पेशल अपने समय से न आकर पांच घंटे 16 मिनट और पनवेल से गोरखपुर जाने वाली पनवेल एक्सप्रेस एक घंटा 11 मिनट की देरी से आई।

    आजमगढ़ से मुंबई जाने वाली संत कबीर नगर एक्सप्रेस भी सवा दो घंटे से अधिक की देरी से आई। यात्रियों महेश, अकरम ने कहा कि इस समय बहुत परेशानी हो रही है।

    कई ट्रेनें रद और परिवर्तित मार्ग से चलाई जा रही हैं जिससे अन्य ट्रेनों में बैठने की जगह नहीं मिल रही है। ट्रेनें देरी से भी आ रही हैं जिससे सर्दी में परेशानी हो रही है।