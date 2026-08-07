जालौन: डकैतों के खौफ से उभरे तो बाढ़ ने उजाड़ा, डर के साय में जी रहे ग्रामीण जंगल में रहने को मजबूर

संवाद सूत्र, जालौन। महेवा क्षेत्र के यमुना पट्टी के छह गांव 25 साल पहले डकैतों की दहशत तो अब बाढ़ की विभीषिका से गांव छोड़कर ऊंचे स्थान पर निजी भूमि या टीलों पर बस गए हैं। जिसमें एक गांव सिमरा शेखपुर के लोग तो यमुना नदी में हर साल आने वाली बाढ़ से अब लगभग बर्बाद हो चुके हैं।

वर्ष 2021 अगस्त में बाढ़ से आहत 60 परिवार गांव छोड़कर ऊंचे टीलों पर आशियाना बसा चुके हैं। इसमें 47 को मुख्यमंत्री आवास मिल चुके हैं, तेरह परिवार ऐसे हैं जो अभी भी घास फूस की झोपड़ी में तिरपाल लगा कर रह रहे हैं। क्षेत्र के 12 गांव के परिषदीय स्कूलों में भी बाढ़ के दौरान अवकाश घोषित करना पड़ता है। जिन लोगों को आवास अभी तक नहीं मिले हैं उनके नाम इस साल पात्रता की सूची में शामिल किए गए हैं।

महेवा ब्लॉक में यमुना पट्टी के ग्राम सिमरा शेखपुर यमुना के किनारे होने से पचास साल पहले तक जल यातायात से व्यापार का बड़ा ठिकाना माना जाता था। यहां के लोग बताते हैं कि कालपी व औरैया बाजार तक पहुंचने के लिए कोई भी पक्का रास्ता नहीं था।

बैलगाड़ी से जंगल के रास्ते से कालपी पहुंचने में दो दिन लग जाते थे। उस दौर में जल यातायात से एक दिन में ही किसानों का अनाज कालपी और औरैया मंडी पहुंच जाता था। 1980 के आसपास यमुना पट्टी के गांव डकैतों की दहशत से परेशान रहे। 65 वर्षीय कालका प्रसाद बताते हैं कि डकैतों का साम्राज्य समाप्त होने के बाद सुकून की जिंदगी जी रहे थे लेकिन दस साल से लगातार यमुना नदी में बरसात के दौरान बाढ़ आने से घर व गृहस्थी बर्बाद हो जाने से मरम्मत पर पूरी आमदनी खर्च हो जाती थी।

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वर्ष 2021 अगस्त में बाढ़ के विकराल रूप से 70 से अधिक घरों में पानी भर गया। बचाव करते हुए 60 परिवार गांव छोड़कर ऊंचे टीलों पर आकर बस गए। तत्कालीन बीडीओ अतिरंजन सिंह ने नई बस्ती को स्मार्ट नगर बनाने की योजना बनाई थी।

उनके स्थानांतरण हो जाने के बाद प्रशासन ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बाढ़ पीड़ितों को आवास मुहैया जरूर कराए। बीडीओ अरुण कुमार कहते हैं कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले पात्र बाढ़ पीड़ितों के नाम आवास की सूची में सम्मिलित किए गए हैं। बजट आने पर प्राथमिकता से आवास आवंटित किए जाएंगे।