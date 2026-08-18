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शराब की लत से तंग आकर मायके चली गई पत्नी, नाराज पति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

By Mahesh Prajapati Edited By: Sakshi Gupta
Updated: Tue, 18 Aug 2026 04:48 PM (IST)

जालौन के सिमरिया गांव में 45 वर्षीय ट्रक चालक मोहन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पत्नी के शराब की लत से परेशान होकर मायके चले जाने के बाद उसने यह कदम उठाया।

प्रतीकात्मक तस्वीर।

प्रतीकात्मक तस्वीर।

HighLights

  1. जालौन में 45 वर्षीय ट्रक चालक ने की आत्महत्या।

  2. पत्नी शराब की आदत से परेशान होकर मायके गई थी।

  3. पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को फंदे से उतारा।

जागरण संवाददाता, जालौन। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सिमरिया में सोमवार रात 45 वर्षीय ट्रक चालक ने घर के कमरे में रस्सी का फंदा लगाकर जान दे दी। स्वजन ने बताया कि पति के शराब पीने की आदत से परेशान होकर पत्नी मायके चली गई थी। पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला।

ग्राम सिमिरिया निवासी मोहन ड्राइविंग का काम करता था। स्वजन ने बताया कि रविवार रात को पति शराब पीकर घर आया था। पत्नी के बीच इसी को लेकर विवाद हो गया। नाराज होकर पत्नी मीनू सोमवार सुबह आठ बजे अपने पिता के साथ दोनों बच्चों प्रिंसू और आदु को लेकर मायके नागपुर चली गई।

पत्नी के घर से चले जाने के बाद मोहन घर में ही रह गया और दोपहर में जाकर उसने फिर शराब पी, जिसके बाद वह घर आया और कमरा अंदर से बंद कर आत्महत्या कर ली। उसकी मां बिट्टन देवी उस समय घर के बाहर थी। कुछ देर बाद जब वह घर पहुंचीं तो उन्होंने मोहन को घर में कमरे के अंदर पंखे के कुंडे के सहारे फंदे से लटका देखा। उन्होंने आसपास के लोगों को जानकारी दी।

पुलिस ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण तोड़ा और शव को फंदे से नीचे उतारा। कोंच कोतवाली निरीक्षक निगवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया पति-पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद पत्नी के मायके चले जाने से आहत होकर आत्महत्या किए जाने की बात सामने आ रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कारण और स्पष्ट हो सकेगा।