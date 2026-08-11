जालौन के 15 साल की लड़की ने कमरे से फंदा लगाकर दी जान, घर से अकेली निकली थी

जागरण संवाददाता, जालौन। थाना क्षेत्र के ग्राम चिल्ली में सोमवार की देर शाम घर में अकेली किशोरी ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने कमरे में जांच की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।

किशोरी अपने दादा-दादी के साथ रहती थी। उसके माता-पिता अहमदाबाद में काम करते हैं। किशोरी मोबाइल भी नहीं चलाती थी, आत्महत्या का कारण पता नहीं चल सका है।

ग्राम चिल्ली निवासी हरेंद्र सिंह पत्नी अनीता के साथ अहमदाबाद में रहकर मजदूरी करते हैं। गांव में घर पर 15 वर्षीय पुत्री शशि, साक्षी व पुत्र धीरेंद्र रहता है। तीनों दादा-दादी के पास रह कर पढ़ाई करते थे। शशि ने इसी साल हाईस्कूल पास किया था लेकिन आगे की पढ़ाई छोड़ दी थी।