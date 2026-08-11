Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    जालौन के 15 साल की लड़की ने कमरे से फंदा लगाकर दी जान, घर से अकेली निकली थी

    By Mahesh Prajapati Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 03:53 PM (IST)

    जालौन के ग्राम चिल्ली में सोमवार शाम एक 15 वर्षीय किशोरी ने घर में अकेली होने पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को आत्महत्या का कोई कारण नहीं मिला, ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    HighLights

    1. जालौन के चिल्ली गांव में 15 वर्षीय किशोरी ने की आत्महत्या।

    2. घर में अकेली थी किशोरी, दुपट्टे से फंदा लगाकर दी जान।

    3. पुलिस को आत्महत्या का कारण नहीं मिला, जांच जारी है।

    जागरण संवाददाता, जालौन। थाना क्षेत्र के ग्राम चिल्ली में सोमवार की देर शाम घर में अकेली किशोरी ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने कमरे में जांच की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।

    किशोरी अपने दादा-दादी के साथ रहती थी। उसके माता-पिता अहमदाबाद में काम करते हैं। किशोरी मोबाइल भी नहीं चलाती थी, आत्महत्या का कारण पता नहीं चल सका है।

    ग्राम चिल्ली निवासी हरेंद्र सिंह पत्नी अनीता के साथ अहमदाबाद में रहकर मजदूरी करते हैं। गांव में घर पर 15 वर्षीय पुत्री शशि, साक्षी व पुत्र धीरेंद्र रहता है। तीनों दादा-दादी के पास रह कर पढ़ाई करते थे। शशि ने इसी साल हाईस्कूल पास किया था लेकिन आगे की पढ़ाई छोड़ दी थी।

    सोमवार शाम के समय छोटे भाई-बहन किसी काम से गांव में कहीं चले गए थे और उसके दादा बलराम सिहं व दादी मालती देवी भी गांव में किसी काम से चले गए थे।

    इसी दौरान घर के कमरे में शशि ने दुपट्टे का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। जब साक्षी व धीरेंद्र घर पहुंचे तो बहन को फंदे पर लटका देखा तो वह चिल्लाते बाहर भागे।

    आसपास के ग्रामीण घर आए और पुलिस को सूचना दी। थानाध्यक्ष देवेंद्र सिंह पहुंचे और जांच करने के बाद शव को फंदे से उतारा और मृतका के माता-पिता को सूचना दी। फिलहाल मौत का कारण पता नहीं चल सका है। थानाध्यक्ष ने बताया कि किशोरी के पास मोबाइल फोन भी नहीं था।