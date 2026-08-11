जालौन के 15 साल की लड़की ने कमरे से फंदा लगाकर दी जान, घर से अकेली निकली थी
जालौन के ग्राम चिल्ली में सोमवार शाम एक 15 वर्षीय किशोरी ने घर में अकेली होने पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को आत्महत्या का कोई कारण नहीं मिला, ...और पढ़ें
HighLights
जालौन के चिल्ली गांव में 15 वर्षीय किशोरी ने की आत्महत्या।
घर में अकेली थी किशोरी, दुपट्टे से फंदा लगाकर दी जान।
पुलिस को आत्महत्या का कारण नहीं मिला, जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, जालौन। थाना क्षेत्र के ग्राम चिल्ली में सोमवार की देर शाम घर में अकेली किशोरी ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने कमरे में जांच की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।
किशोरी अपने दादा-दादी के साथ रहती थी। उसके माता-पिता अहमदाबाद में काम करते हैं। किशोरी मोबाइल भी नहीं चलाती थी, आत्महत्या का कारण पता नहीं चल सका है।
ग्राम चिल्ली निवासी हरेंद्र सिंह पत्नी अनीता के साथ अहमदाबाद में रहकर मजदूरी करते हैं। गांव में घर पर 15 वर्षीय पुत्री शशि, साक्षी व पुत्र धीरेंद्र रहता है। तीनों दादा-दादी के पास रह कर पढ़ाई करते थे। शशि ने इसी साल हाईस्कूल पास किया था लेकिन आगे की पढ़ाई छोड़ दी थी।
सोमवार शाम के समय छोटे भाई-बहन किसी काम से गांव में कहीं चले गए थे और उसके दादा बलराम सिहं व दादी मालती देवी भी गांव में किसी काम से चले गए थे।
इसी दौरान घर के कमरे में शशि ने दुपट्टे का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। जब साक्षी व धीरेंद्र घर पहुंचे तो बहन को फंदे पर लटका देखा तो वह चिल्लाते बाहर भागे।
आसपास के ग्रामीण घर आए और पुलिस को सूचना दी। थानाध्यक्ष देवेंद्र सिंह पहुंचे और जांच करने के बाद शव को फंदे से उतारा और मृतका के माता-पिता को सूचना दी। फिलहाल मौत का कारण पता नहीं चल सका है। थानाध्यक्ष ने बताया कि किशोरी के पास मोबाइल फोन भी नहीं था।