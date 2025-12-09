यूपी में बांग्लादेशी-रोहिंग्या घुसपैठियों की तलाश तेज, 258 के सत्यापन को दूसरे राज्यों में भेजी गई लिस्ट
उरई में एसआइआर का काम अंतिम चरण में है। पुलिस ने रोहिंग्या-बंगलादेशियों की तलाश तेज कर दी है। शहर से गांव तक तलाश जारी है। 258 लोग दूसरे प्रदेशों या ज ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, उरई। एसआइआर का काम आखिरी चरण में चल रहा है। ऐसे में पुलिस टीम ने जिले भर में रोहिंग्या-बंगलादेशियों की तलाश करने के लिए अभियान तेज कर लिया।
शहर से लेकर गांव तक इनकी तलाश की जा रही है। अब तक 258 ऐसे लोग मिले हैं जो या तो दूसरे प्रदेश या जनपद से थे। इनकी सूची उनके गृह नगर में सत्यापन के लिए भेजी गई है।
जिले भर में सभी तहसील क्षेत्रों में कई स्थानों पर लोग झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। इन लोगों की सही जानकारी लेने के लिए पुलिस की टीमों ने अभियान चलाना शुरु कर दी है। सोमवार की सुबह से लेकर शाम तक यह अभियान चला।
शहर के मुहल्ला तिलक नगर, रामनगर, शांति नगर को अलावा, कोंच, कालपी व जालौन क्षेत्र में भी इन लोगों की झोपड़ियों में पहुंचकर तलाशी लेने के साथ पूछताछ की गई। एसआइआर को लेकर पुलिस टीमें बंगलादेश, रोहिंग्या की तलाश कर रही हैं। हालांकि दिन भर के अभियान में पुलिस को कोई संदिग्ध नहीं मिला है।
अब तक दूसरे जनपद व प्रदेशों के रहने वाले 258 लोग चिह्नित किए गए थे जिनका सत्यापन कराने के लिए टीमें लगाई गई हैं जिससे कि उनकी सही पहचान हो सके। अपर पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार वर्मा ने कहा कि यह सभी जगह अभियान चल रहा है। 258 की सूची बनी थी जिसका सत्यापन किया जा रहा है।
