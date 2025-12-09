यूपी में बांग्लादेशी-रोहिंग्या घुसपैठियों की तलाश तेज, 258 के सत्यापन को दूसरे राज्यों में भेजी गई लिस्ट

जागरण संवाददाता, उरई। एसआइआर का काम आखिरी चरण में चल रहा है। ऐसे में पुलिस टीम ने जिले भर में रोहिंग्या-बंगलादेशियों की तलाश करने के लिए अभियान तेज कर लिया।

शहर से लेकर गांव तक इनकी तलाश की जा रही है। अब तक 258 ऐसे लोग मिले हैं जो या तो दूसरे प्रदेश या जनपद से थे। इनकी सूची उनके गृह नगर में सत्यापन के लिए भेजी गई है।

जिले भर में सभी तहसील क्षेत्रों में कई स्थानों पर लोग झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। इन लोगों की सही जानकारी लेने के लिए पुलिस की टीमों ने अभियान चलाना शुरु कर दी है। सोमवार की सुबह से लेकर शाम तक यह अभियान चला।