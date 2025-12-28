जालौन में आग में झुलसे राजमिस्त्री की इलाज के दौरान मौत, भांजों पर हत्या का आरोप
उरई के गढ़र निवासी राज मिस्त्री भगवान सिंह की आग से झुलसने के बाद मौत हो गई। 21 दिसंबर को भांजे उन्हें वीरपुरा ले गए थे, जहाँ शराब पीने के बाद वे आग म ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, उरई। ग्राम गढ़र निवासी राज मिस्त्री को 21 दिसंबर की शाम भांजे अपने साथ ग्राम वीरपुरा लिवा ले गए। वहां पर भांजों ने मटर की फली तुड़वाने के बाद मामा के साथ शराब पी और सर्दी होने पर आग तापने लगे।
नशा अधिक होने पर राज मिस्त्री भगवान सिंह आग में गिरकर गंभीर रूप से झुलस गया। जिसे भांजे उसके घर ले गए जहां से इलाज के लिए मेडिकल कालेज से ग्वालियर रेफर किया गया।
वहां से सैफई इसके बाद भगवान सिंह घर आ गए और शनिवार की रात को उसकी मौत हो गई। मृतक के पुत्र ने भांजों पर आग से जलाकर मारने का आरोप लगाया। शिकायती पत्र के आधार पर पुलिस जांच कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
शहर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गढ़र निवासी 46 वर्षीय भगवान सिंह राज मिस्त्री का काम करते थे। 21 दिसंबर की शाम को ग्राम वीरपुरा निवासी भांजे बबलू व हरिसिंह पुत्रगण ठकुरी उनको अपने साथ लिवा ले गए थे।
वीरपुरा में खेत पर मटर की फली टूट रही थी। वहां पर मामा व भांजों ने शराब पी और आग तापने लगे। इस पर भगवान सिंह आग में गिरकर गंभीर रूप से झुलस गया।
इस पर भांजे भगवान सिंह को उसके घर ले गए जहां से पुत्र जीतू सिंह इलाज के लिए पिता को मेडिकल कालेज ले गया जहां से उसे झांसी, ग्वालियर व सैफई भेजा गया। सैफई के बाद शनिवार को वह घर आया और रात में उसकी मौत हो गई।
इसके बाद जीतू ने पुलिस को सूचना दी और बबलू व हरीसिंह पर आग लगाकर पिता की हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक आनंद कुमार सिंह ने बताया कि शिकायती पत्र में मिला है जिसकी जांच की जा रही है।
