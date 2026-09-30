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जालौन: शराब पीकर घर पहुंचा तो पत्नी ने मारा ताना, नाराज पति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

By Mahesh Prajapati Edited By: Sakshi Gupta
Published: Wed, 30 Sep 2026 04:25 PM (IST)

जालौन के गढ़िया गांव में शराब पीकर घर आने पर पत्नी के ताना मारने से हुए विवाद के बाद एक ...और पढ़ें

पत्नी के ताने से आहत होकर पति ने की आत्महत्या।

पत्नी के ताने से आहत होकर पति ने की आत्महत्या।

HighLights

  1. जालौन के गढ़िया गांव में पति ने की आत्महत्या।

  2. शराब पीकर आने पर पत्नी से हुआ था विवाद।

  3. सुबह जंगल में पेड़ से लटका मिला शव।

जागरण संवाददाता, जालौन। कोतवाली क्षेत्र के गढ़िया गांव में मंगलवार की रात शराब पीकर घर आने पर पत्नी ने पति को ताना मारा तो इसी में दोनों के बीच विवाद बढ़ गया।

रात में ही पति घर से बाहर निकल गया। बुधवार सुबह आबादी से दूर जंगल में पेड़ पर शव अंगौछा के फंदे से लटका देख ग्रामीणों ने उसके स्वजन को जानकारी दी। मौके पर पुलिस ने जांच की और शव को फंदे से नीचे उतारा।

ग्राम गढ़िया निवासी 45 वर्षीय लालसिंह राठौर साइकिल से फेरी लगाकर गांव-गांव पानीपुरी बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। स्वजन ने बताया कि रात करीब नौ बजे वह काम धंधा करके घर लौटा तो नशे की हालत में था। इस पर पत्नी गुड़िया ने उससे कहा कि रोज-रोज शराब पीकर आ जाते हो। इतने में पति और पत्नी के बीच वाद विवाद बढ़ गया।

मामला शांत होने पर पति और पत्नी खाना खाने के बाद सोने चले गए। इसी बीच रात को किसी समय लाल सिंह घर से निकल गया। बुधवार सुबह खेतों की ओर ग्रामीण गए तो उसका शव पेड़ पर अंगौछा के फंदे से लटका देखा। वहां लोगों की भीड़ लग गई।

सूूचना के बाद स्वजन व पुलिस पहुंची। शव को पेड़ से उतारकर पंचनामा भरा गया। लालसिंह के परिवार में पत्नी, पुत्र आकाश, 15 वर्षीय पुत्री नंदनी, 10 वर्षीय पुत्री गुंजन और 10 वर्षीय पुत्र आशिक हैं। थाना निरीक्षक सतीश सिंह ने बताया कि युवक के आत्महत्या कर लेने का मामला है, जांच की जा रही है।