जालौन: शराब पीकर घर पहुंचा तो पत्नी ने मारा ताना, नाराज पति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

जागरण संवाददाता, जालौन। कोतवाली क्षेत्र के गढ़िया गांव में मंगलवार की रात शराब पीकर घर आने पर पत्नी ने पति को ताना मारा तो इसी में दोनों के बीच विवाद बढ़ गया।

रात में ही पति घर से बाहर निकल गया। बुधवार सुबह आबादी से दूर जंगल में पेड़ पर शव अंगौछा के फंदे से लटका देख ग्रामीणों ने उसके स्वजन को जानकारी दी। मौके पर पुलिस ने जांच की और शव को फंदे से नीचे उतारा।

ग्राम गढ़िया निवासी 45 वर्षीय लालसिंह राठौर साइकिल से फेरी लगाकर गांव-गांव पानीपुरी बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। स्वजन ने बताया कि रात करीब नौ बजे वह काम धंधा करके घर लौटा तो नशे की हालत में था। इस पर पत्नी गुड़िया ने उससे कहा कि रोज-रोज शराब पीकर आ जाते हो। इतने में पति और पत्नी के बीच वाद विवाद बढ़ गया।

मामला शांत होने पर पति और पत्नी खाना खाने के बाद सोने चले गए। इसी बीच रात को किसी समय लाल सिंह घर से निकल गया। बुधवार सुबह खेतों की ओर ग्रामीण गए तो उसका शव पेड़ पर अंगौछा के फंदे से लटका देखा। वहां लोगों की भीड़ लग गई।