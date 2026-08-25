जालौन में रास्ते को लेकर हुआ विवाद, पत्नी-बच्चों के साथ टंकी पर चढ़ा युवक

जागरण संवाददाता, जालौन। कोच के गोखले नगर निवासी सोनू कुशवाहा मंगलवार सुबह दस बजे अपनी पत्नी शामिनी और तीन छोटे बच्चे छह वर्षीय सदबी, चार वर्षीय वैष्णवी, दो वर्षीय हार्दिक को लेकर सरोजनी नायडू पार्क स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गया।

उसका बड़े भाई सुनील से घर के बंटवारे को लेकर विवाद है। सोनू को घर के पीछे का हिस्सा मिला है लेकिन उसे निकलने का रास्ता नहीं मिलने से पेरशान है। पारिवारिक विवाद के कारण ही उसने यह कदम उठाया।