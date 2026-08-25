Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

जालौन में रास्ते को लेकर हुआ विवाद, पत्नी-बच्चों के साथ टंकी पर चढ़ा युवक

By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
Updated: Tue, 25 Aug 2026 03:18 PM (IST)

जालौन के कोंच में एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ पानी की टंकी पर चढ़ गया। यह कदम उसने बड़े भाई से घर के बंटवारे और रास्ते को लेकर हुए विवाद के कारण उठाया, जिसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप कर मामला सुलझाया।

जागरण संवाददाता, जालौन। कोच के गोखले नगर निवासी सोनू कुशवाहा मंगलवार सुबह दस बजे अपनी पत्नी शामिनी और तीन छोटे बच्चे छह वर्षीय सदबी, चार वर्षीय वैष्णवी, दो वर्षीय हार्दिक को लेकर सरोजनी नायडू पार्क स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गया।

उसका बड़े भाई सुनील से घर के बंटवारे को लेकर विवाद है। सोनू को घर के पीछे का हिस्सा मिला है लेकिन उसे निकलने का रास्ता नहीं मिलने से पेरशान है। पारिवारिक विवाद के कारण ही उसने यह कदम उठाया।

कोंच कोतवाल निगवेंद्र प्रताप सिंह, खेड़ा चौकी प्रभारी शिवनारायण मय फोर्स के मौके पर पहुंचे और उसे समझाने का प्रयास किया। पुलिस ने परिवार का विवाद सुलझाने का आश्वासन दिया उसके बाद युवक बच्चों व पत्नी के साथ दोपहर 12 बजे के करीब नीचे उतरा।

यह भी पढ़ें- जालौन में पिता की हैवानियत, बेटी से दुष्कर्म का प्रयास, दादा के साथ कोतवाली पहुंच बताई करतूत