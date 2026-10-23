डेढ़ लाख का कर्ज, बीमार पत्नी और बेटियों की शादी की चिंता; फैक्ट्री में मजदूर ने फांसी लगाकर दी जान

संवाद सहयोगी, जागरण, कोंच (जालौन)। नगर के फैक्ट्री एरिया स्थित श्री खाटू श्याम मटर छनाई सेंटर के अंदर बने हाल में शुक्रवार दोपहर को 41 वर्षीय मजदूर ने डेढ़ लाख का कर्ज होने और तीन बेटियों की शादी की चिंता में परेशान होकर गमछा से फंदा लगा खुदकुशी कर ली। उसके साथियों ने देखा तो पुलिस व फैक्ट्री मालिक को सूचना दी। फैक्ट्री में लगे कैमरा की फुटेज में यह घटना रिकॉर्ड हो गई।

जनपद लखीमपुर खीरी के थाना मुबारकपुर ग्राम कुइयां खेड़ा निवासी 41 वर्षीय राजाराम नगर के फैक्ट्री के ब्लाक नंबर जी-8 में शुक्रवार सुबह मटर छनाई का काम करने के बाद दोपहर को हाल में चला गया। जहां उसने गमछा से फंदा लगाकर जान दे दी।

कुछ देर बाद बंदरों का झुंड आने पर उसका साथी हाल में आए तो देखा कि वह सीढ़ियों की रेलिंग से फंदे पर लटका है। घटना की तुरंत जानकारी कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस ने मजदूरों से पूछताछ की। राजाराम के गांव निवासी मजदूर रामदास ने बताया कि वह सुबह मजदूरी करने आया तो उसे बताया था कि उसने घर खर्च को लेकर कई लोगों से गांव में करीब डेढ़ लाख का कर्ज ले रखा है।