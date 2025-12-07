Language
    जालौन में महिला सिपाही पर थाना प्रभारी की हत्या का मुकदमा, हिरासत में ली गई

    By Ajay Dixit Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 08:57 AM (IST)

    उरई में थाना प्रभारी की आत्महत्या के मामले में नया मोड़ आया है। परिजनों ने महिला सिपाही पर हत्या का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मुकदमा ...और पढ़ें

    बाएं से मीनाक्षी शर्मा, आरोपित महिला सिपाही और मृतक अरुण कुमार राय, फाइल फोटो। स्रोत पुलिस

    जागरण संवाददाता, उरई। कुठौंद थाना प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार राय के शुक्रवार की रात सरकारी आवास में सर्विस पिस्टल से गोली मारकर खुदकुशी के मामले में नया मोड़ आ गया है। मामले की जांच कर रहे सीओ जालौन शैलेंद्र कुमार बाजपेई से मिलकर थाना प्रभारी के स्वजन ने ग्राम दांदूपुर थाना फलावदा जिला मेरठ की महिला सिपाही पर हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महिला सिपाही 11 दिन से अनुपस्थित चल रही थी। उधर, थाना प्रभारी के कमरे से शुक्रवार रात 10 बजे गोली चलने की आवाज आने के बाद महिला सिपाही के बाहर निकलकर जाने का सीसी फुटेज भी मिल गया है। महिला सिपाही को हिरासत में लिया गया है जिससे पूछताछ की जा रही है।

    जालौन एसपी डा. दुर्गेश कुमार ने बताया कि रात में एक महिला सिपाही ने सूचना दी कि साहब ने गोली मार ली है। जब इस पर थाना स्टाफ अरुण कुमार राय के आवास पर पहुंचा तो वह खून से लथपथ हालत में मच्छरदानी के अंदर पड़े थे। उन्हें इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से मेडिकल कालेज उरई रेफर किया गया।

    वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल पर साक्ष्य जुटाए गए हैं। डाक्टरों के तीन सदस्यीय पैनल द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया है। इसकी वीडियोग्राफी भी हुई है। मृतक थाना प्रभारी की पत्नी ने सिपाही मीनाक्षी शर्मा पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है।

    पुलिस अधीक्षक ने बताया कि महिला सिपाही की भूमिका की जांच की जा रही है। वह यूपी-112 में कोंच में तैनात है। उधर थाने के पुलिसकर्मियों में चर्चा है कि महिला सिपाही से थाना प्रभारी का प्रेम प्रसंग हो सकता है। दिवंगत थाना प्रभारी के सिद्धार्थ नगर के परिंदा गांव निवासी मामा 2013 में बलिया से सेवानिवृत्त एडीएम आरएस पांडेय राय ने बताया कि भांजे की हत्या की आशंका है।

    दिवंगत की पत्नी माया देवी ने तहरीर में बताया कि वह लोग मूलरूप से संत कबीर नगर जिले के घनघटा थाना क्षेत्र के रजनौली गांव के रहने वाले हैं। वर्तमान में गोरखपुर में गोरखधाम मंदिर के पास बी-117 आवास विकास कालोनी विकास नगर विस्तार में रहते हैं। पति अरुण किसी भी हालत में खुदकुशी नहीं कर सकते। उनकी मौत के बाद एक महिला उनके आवास से निकलकर भागी थी जिसका नाम मीनाक्षी शर्मा बताया गया है। पति की हत्या भी उसी महिला ने की है। पुलिस ने पत्नी की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।