जालौन में महिला सिपाही पर थाना प्रभारी की हत्या का मुकदमा, हिरासत में ली गई

जागरण संवाददाता, उरई। कुठौंद थाना प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार राय के शुक्रवार की रात सरकारी आवास में सर्विस पिस्टल से गोली मारकर खुदकुशी के मामले में नया मोड़ आ गया है। मामले की जांच कर रहे सीओ जालौन शैलेंद्र कुमार बाजपेई से मिलकर थाना प्रभारी के स्वजन ने ग्राम दांदूपुर थाना फलावदा जिला मेरठ की महिला सिपाही पर हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है।

महिला सिपाही 11 दिन से अनुपस्थित चल रही थी। उधर, थाना प्रभारी के कमरे से शुक्रवार रात 10 बजे गोली चलने की आवाज आने के बाद महिला सिपाही के बाहर निकलकर जाने का सीसी फुटेज भी मिल गया है। महिला सिपाही को हिरासत में लिया गया है जिससे पूछताछ की जा रही है।

जालौन एसपी डा. दुर्गेश कुमार ने बताया कि रात में एक महिला सिपाही ने सूचना दी कि साहब ने गोली मार ली है। जब इस पर थाना स्टाफ अरुण कुमार राय के आवास पर पहुंचा तो वह खून से लथपथ हालत में मच्छरदानी के अंदर पड़े थे। उन्हें इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से मेडिकल कालेज उरई रेफर किया गया।

वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल पर साक्ष्य जुटाए गए हैं। डाक्टरों के तीन सदस्यीय पैनल द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया है। इसकी वीडियोग्राफी भी हुई है। मृतक थाना प्रभारी की पत्नी ने सिपाही मीनाक्षी शर्मा पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है।