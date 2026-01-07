यूपी में नकली शराब का बड़ा जखीरा पकड़ा, मध्य प्रदेश से तस्करी कर लाए 40 पेटी सहित चार तस्कर पकड़े गए

जागरण संवाददाता, उरई। मप्र से स्कार्पियो की नंबर प्लेट बदलकर शराब की तस्करी करने तस्करों की सूचना मंगलवार की रात को पुलिस की मिली। इस पर पुलिस टीम ने जालौन में कोंच चौराहे पर चेकिंग लगा दी। बुधवार की तड़के 5 बजे स्कार्पियो चालक जैसे ही नगर के पास छहपुला पर पहुंचा तो पुलिस ने घेराबंदी करके उसे पकड़ लिया।

इसमें चार लोग सवार मिले और 40 पेटी में 2000 क्वार्टर मप्र की सील लगे हुए पेटियों से बरामद हुए। जो कि नकली शराब रही। पुलिस ने चारों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर दिया। पुलिस अधीक्षक डा. दुर्गेश कुमार ने मामले राजफाश करते हुए बताया कि स्कार्पियो भावनगर गुजरात पते की है। जिससे नंबर प्लेट बदलकर शराब तस्करी में प्रयोग किया गया। शराब तस्करों को पकड़ने वाले टीम को 15 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा। शराब को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है।

मंगलवार की रात को मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली को बंगरा रोड पर जालौन की तरफ एक स्कार्पियो कार आ रही है जिसमें कुछ संदिग्ध सामान भरा हुआ है। सूचना के बाद एसओजी प्रभारी वरुण कुमार सिंह उप निरीक्षक अजीत शर्मा, मनीष कुमार के साथ जालौन नगर पहुंचे और कोंच चौराहे पर चेकिंग लगा दी। जैसे ही उन्हें बंगरा की तरफ से सफेद कलर की स्कार्पियो आती दिखी तो उन्होंने छहपुला पर उसे रोका लेकिन चालक ने भागने की कोशिश की तो घेराबंदी करके उसे पकड़ लिया गया।

तलाशी ली गई तो कार में 40 पेटी मप्र की बरामद हुईं। जिसमें 2000 क्वार्टर थे। सभी क्वार्टरों में मिलावटी शराब थी। पूछताछ में पकड़े गए आरोपितों ने अपने नाम चंदन शिवहरे पुत्र मंशाराम शिवहरे, रवि शिवहरे पुत्र रामनरेश शिवहरे निवासीगण कस्बा व थाना लहार, जिला भिंड मप्र, गुड्डू दोहरे पुत्र धर्मजीत दोहरे निवासी ग्राम छिद्दी थाना लहार जिला भिंड मप्र व बृजेंद्र पाल पुत्र राकेश पाल निवासी ग्राम चितवा थाना लहार जिला भिंड मप्र बताया।

बरामद शराब की कीमत 1.60 लाख रुपये है। पुलिस ने चारों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अधीक्षक डा. दुर्गेश कुमार ने बताया कि सभी तस्कर पहली बार जिले में शराब बेचने आए थे। पकड़ने वाले टीम को 15 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा। शराब को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है।