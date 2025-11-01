अतिक्रमण हटाने के लिए हाईवे अथॉरिटी ने चलाया बुलडोजर, दुकानदारों ने अधिकारियों पर लगाए ये आरोप

संवाद सहयोगी, कालपी। जोल्हूपुर मोड़ चौराहे पर हाईवे प्राधिकरण की ओर से इस समय अतिक्रमण साफ कराया जा रहा है। दूसरे दिन भी जेसीबी मशीनों को लगा तक हाईवे किनारे जमा अतिक्रमण हटाया गया। कुछ दुकानदारों ने आरोप लगाया कि अधिकारियों की ओर से पक्षपात किया जा रहा है। अधिकारियों ने सीमांकन कराने की बात कही।

जोल्हूपुर चौराहा क्षेत्र का सबसे व्यस्ततम क्षेत्र है। जहां रात-दिन वाहनों की आवाजाही रहती है। हाईवे प्राधिकरण ने अनुसूचित जाति के एक दुकानदार का अतिक्रमण एक सप्ताह पूर्व हटाया था, जिसके बाद मामला जिलाधिकारी के समक्ष पहुंचा। डीएम राजेश कुमार पांडेय ने मामले में कड़े निर्देश देकर हाईवे किनारे जमा अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

प्राधिकरण चौराहे पर सीमांकन के लिए नाली तैयार कराने का काम प्रारंभ करा दिया। उसमें भी मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने पक्षपात किया। जिससे दुकानदार व आम लोग परेशान हो गए। पूरे दिन कहासुनी होती रही। लोगों के लिए बन रही परेशानी का सबब हाईवे प्राधिकरण द्वारा सीमांकन के लिए खोदी जा रही नाली भी लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। लोगों का कहना है कि नाली तो खोदी जा रही लेकिन कब इसका निर्माण होगा। इसके बारे में कोई कुछ नहीं बता रहा है। भूपेंद्र, अंशू, सरमन ने बताया कि अतिक्रमण हटाने से पहले उनको न तो नोटिस दिया गया और न ही कोई पूर्व में सूचना प्राधिकरण ने दी।

एक व्यक्ति के कहने पर भेदभाव पूर्ण तरीके से काम हो रहा है। तीन माह पूर्व अतिक्रमण हटाया गया था वहीं डिवाइडर के दोनों ओर लगभग 22 मीटर तक हाईवे अपना सीमांकन करने में जुटा है जो भी उसकी जद में आ रहा है उसे हटाया जा रहा है। हाईवे प्राधिकरण की निर्माण इकाई के प्रोजेक्ट हेड उत्तम सिंह ने बताया कि अतिक्रमण हटाने व सीमांकन के दौरान कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। हाईवे पर जलभराव से सड़क खराब होती है, पानी निकासी के लिए नाली खोदी जा रही है। लोगों से कहा कि जो भी लोग हाईवे की जगह में अतिक्रमण किए हैं वह स्वयं हटा लें।