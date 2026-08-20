हैलो डॉक्टर! हर समय नींद आती रहती है क्या करूं? क्या रोज कब्ज की दवा लेना ठीक है?

जागरण संवाददाता, जालौन। बारिश के मौसम में स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना जरूरी है। साफ पानी पिएं। अच्छा है आरओ या फिर पानी को गरम कर उसके बाद ठंडा कर पिएं। इसके साथ ही बासी भोजन न करें और बाजार के खुले खाद्य पदार्थ तो बिल्कुल न आएं।

अच्छा तो यही है कि बाजार के खाद्य पदार्थों से बारिश के मौसम में परहेज ही करें अन्यथा इनके सेवन से पेट में समस्या हो सकती है। उल्टी-दस्त हो सकते हैं। इस मौसम में एसी, कूलर का ज्यादा प्रयोग भी उचित नहीं है।