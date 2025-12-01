Language
    उरई में दूल्हे के दोस्तों ने बरात में मचाया बवंडर, डीजे डांस फ्लोर पर टूटीं मर्यादा

    By Mahesh Prajapati Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 04:42 PM (IST)

    उरई में एक विवाह समारोह में दूल्हे के मित्रों ने बरात में उत्पात मचाया। डीजे डांस फ्लोर पर मर्यादा भंग हो गई, जिससे समारोह में अफरा-तफरी मच गई। दोस्तों ने खुशी में आपा खो दिया और हंगामा करने लगे, जिससे शादी की मर्यादा टूट गई।

    जागरण संवाददाता, उरई। उरई में बरात में दूल्हे के दोस्तों ने बवंडर मचा दिया। डीजे के डांस फ्लोर में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान युवतियां और महिलाएं भी घायल हो गई। एक को रेफर करना पड़ा गया। घायलों ने कोतवाली पहुंचकर शिकायत की। इसके बाद पुलिस जांच कर रही है।

    मामला रविवार रात का है। शहर के राठ रोड स्थित विजय विक्रम पैलेस में शादी का कार्यक्रम चल रहा था। गेस्त हाउस के बाहर बरात पहुंची तो डीजे पर गाना बज रहा था तभी दूल्हे के दोस्त गाना बजाने को लेकर महिलाओं व युवतियों से शराब के नशे में अभद्रता व छेड़खानी करने लगे। इस पर उनके स्वजन ने विरोध किया तो युवकों ने आपा खो दिया और बारातियों पर लाठी डंडे लेकर टूट पड़े। करीब एक घंटे तक सभी बारातियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा जिसमें सात लोग घायल हो गए। युवक महिलाओं के जेवरात लूटकर जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। 

     

    शहर के मुहल्ला तुलसी नगर निवासी अजय वर्मा के पुत्र हर्ष की बारात शहर के विजय विक्रम रिसोर्ट में बारात जानी थी। रात करीब 11 बजे बारात घर से निकली और उसमें शामिल सभी बाराती नाचते गाते 12 बजे रिसोर्ट के बाहर पहुंचे। जहां पर डीजे पर गाना बज रहा था तो बारात में शामिल महिलाएं व युवतियां वहां डांस करने लगीं। इसी दौरान दूल्हे हर्ष का दोस्त सर्वेश पाल निवासी दौलतपुरा अपने 15-20 साथियों के साथ डीजे पर पहुंचा और गाना बदलने को कहा।

     

    महिलाओं ने कहा कि अभी कुछ देर रुक जाओ इस पर सर्वेश पाल शराब के नशे में गालियां बकने लगा और अपने साथियों के साथ मिलकर पास में रखे डंडे उठाकर महिलाओं व युवतियों पर टूटा पड़ा। उनके साथ मारपीट करते हुए छेड़खानी की साथ ही महिलाओं के गले से जेवरात भी छीन लिए। जब स्वजन विरोध करने लगे तो उन्हें भी जमकर पीटा। जिसमें एक बैंक कर्मचारी विशाल को गंभीर चोट लग गई। इसके अलावा दूल्हे की बुआ माया, राखी के अलावा बिन्नी, शेजल, प्रद्युम्न, सिद्धार्थ, संदीप घायल हो गए।

     

    आरोपित जान से मारने की धमकी देकर मौके पर भाग गए। एक घंटे तक हुए उपद्रव के बाद जब पुलिस पहुंची तो सिर्फ वीडियोग्राफी करके चली गई। जबकि पूरा घटनाक्रम वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। रविवार की दोपहर राखी वर्मा ने कोतवाली पहुंचकर मामले की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक हरिशंकर चंद ने कहा कि घायलों का मेडिकल कराया जा रहा है और जांच कर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

     

    गेस्ट हाउस खाली कर घर में हुईं रस्में

    गेस्ट हाउस में मारपीट के बाद रात में ही दूल्हा पक्ष के कहने पर दुल्हन पक्ष के लोगों ने गेस्ट हाउस खाली कर दिया। इसे बाद सोमवार को दुल्हन अभिलाषा के घर मुहल्ला इंदिरा नगर में शादी की अन्य रस्में निभाई गईं। जबकि दूल्हे हर्ष व उसके पिता अजय वर्मा ने इस संबंध में पुलिस से कोई शिकायत नहीं की है।