Cylinder Blast: उरई में गैस सिलिंडर फटने से झुलसी दादी व दो नातिनों की मौत, दो की हालत नाजुक

Cylinder Blast उरई में कांशीराम कालोनी में शुक्रवार शाम गैस सिलिंडर में धमाका होने से पांच लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे। इलाज के ल‍िए सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां सभी की चिंता जनक हालत देख झांसी मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया था। आज इलाज के दौरान दादी व दो नातिनों की मौत हो गई।

Cylinder Blast In Orai: उरई स‍िलेंडर ब्‍लास्‍ट में तीन की मौत

Your browser does not support the audio element.

उरई, जागरण संवाददाता। Cylinder Blast कोंच रोड़ पर कांशीराम कालोनी में शुक्रवार की शाम एक घर में गैस सिलिंडर फटने से झुलसे एक ही परिवार के पांच सदस्यों में तीन की उपचार के दौरान मौत हो गई। दो का मेडिकल कालेज झांसी में इलाज चल रहा है। कोंच रोड स्थित बड़ी काशीराम कालोनी के ब्लाक नम्बर-21 निवासी अशोक कुमार के मकान में शुक्रवार की शाम खाना बनाते समय अचानक गैस सिलिंडर फट गया था। जिसकी चपेट में आने से अशोक उसकी पत्नी शकुंतला नातिन दो साल की आरोही, चार वर्षीय पायल, डेढ़ साल के निखिल गंभीर रूप से झुलस गए थे। सभी को नाजुक हालत में जिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कालेज झांसी रेफर कर दिया गया था। 80 प्रतिशत से अधिक शरीर झुलसा होने के कारण दो साल की आरोही, चार वर्षीय पायल और एवं गृहस्वामी अशोक की पत्नी शकुंतला की उपचार के दौरान झांसी मेडिकल में मौत हो गयी, रवि व निखिल की हालत भी नाजुक बनी हुई है। सिलिंडर फटने से इतना जोरदार धमाका हुआ कि दूर तक उसकी गूंज महसूस हुई। एक घर के तीन सदस्यों की इस तरह मौत से कालोनी में गम का माहौल है।

Edited By: Prabhapunj Mishra