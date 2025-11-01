Language
    'फसल का नुकसान झेलने वाले किसानों को मिलेगा मुआवजा', SDM ने अन्नदाता को दिया आश्वासन

    By Mahesh Prajapati Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 03:10 PM (IST)

    बेमौसम बारिश से रबी-खरीफ फसलों के नुकसान का सर्वे करने एसडीएम गांवों में पहुंचीं। किसानों से बात कर पानी में डूबी फसलों का निरीक्षण किया। देवगांव के यात्री प्रतीक्षालय की खराब हालत देख बीडीओ को निर्देश दिए। किसान संगठनों और विधायक मूलचंद निरंजन की मांग पर सर्वे शुरू, मुआवजे की उम्मीद।  

    संवाद सहयोगी, कोंच। बरसात से किसानों की फसलों के नुकसान का सर्वे करने के लिए एसडीएम गांवों में पहुंचीं। उन्होंने किसानों से बात की और पानी से डूबी फसलों को भी देखा। ग्राम देवगांव के यात्री प्रतीक्षालय की दुर्दशा देख बीडीओ को निर्देशित किया।

    बीते दिनों बेमौसम हुई बरसात ने किसानों के खेतों में खड़ी रबी और खरीफ की फसलों को नष्ट कर दिया था। जिसके बाद किसान संगठनों व विधायक मूलचंद निरंजन प्रशासन से नष्ट हुई फसलों का सर्वे कर मुआवजा दिलाए जाने की मांग की थी। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने भी एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर नष्ट हुई फसल का बीमा दिलाए जाने को कहा था। एसडीएम ज्योति सिंह, नायब तहसीलदार शहादुल्ला खान व राजस्व निरीक्षकों के साथ ग्राम फुलैला, देवगांव, घमूरी सहित कई गांवों में खेतों पर जाकर पानी में डूबी फसल को देखा। उन्होंने मौके पर मौजूद लेखपालों ने नुकसान का आंकलन किया।

    किसानों को दिया आश्वासन

    एसडीएम ने किसानों का आश्वस्त किया कि सरकार से जो भी हर संभव मदद होगी वह दिलवाई जाएगी। उन्होंने ग्राम देवगांव में सड़क किनारे बने यात्री प्रतीक्षालय को देखा जहां भारी कूड़ा करकट जमा हुआ था। साथ ही गांव का तालाब भी गंदगी से अटा पड़ा था। जिस पर गांव में प्रधान सुशील निरंजन और सचिव के साथ बीडीओ से अभी अपनी नाराजगी जताई व जिलाधिकारी को भी पत्र लिख दिया।

    इसी तरह क्षेत्रीय विधायक मूलचंद निरंजन ने क्षेत्र के घमूरी, बोहरा, बरोदा कलां, देवगांव आदि गांवों में पहुंचकर खेतों में नष्ट हुई फसलों का स्थलीय मुआयना किया। किसानों का दुख दर्द जाना, कहा कि वह मदद के लिए वह पूरी तरह से सजग हैं और सरकार भी इस आपदा के प्रति गंभीर है। मदद दिलाए जाने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और जिला स्तर से लेकर शासन स्तर तक उच्चाधिकारियों से बात कर जल्द सर्वे कराकर मिलने वाला मुआवजा दिलाएंगे।