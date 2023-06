कदौरा कस्बा के मेला ग्राउंड क्रिकेट स्टेडियम में शुक्रवार को आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में कुल 16 जोड़ों का विवाह बारिश में ही सम्पन्न हो रहा था। इसी दौरान एक जोड़े में उस वक्त बखेड़ा खड़ा हो गया जब दुल्हन ने घूंघट में दूल्हे को वरमाला तो डाल दी लेकिन बाद में देखा तो दूल्हा बदला मिला। नाराज होकर दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया।

दुल्हन का आरोप था कि जो लड़का शादी से पहले दिखाया गया था वो लड़का बदल दिया गया है।

उरई, जागरण संवाददाता। उरई के कदौरा में आयोजित एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में उस वक्त बखेड़ा खड़ा हो गया जब जयमाला डालने के बाद दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। दुल्हन का आरोप था कि जो लड़का शादी से पहले दिखाया गया था वो लड़का बदल दिया गया है। सीधा थाने पहुंची दुल्‍हन और सुनाई आपबीती दुल्हन ने सीधे थाने पहुंचकर पुलिस से आपबीती बताई। पुलिस ने दूल्हे पक्ष को बुलाकर मामले में पूछताछ की। काफी देर तक दोनों पक्षों में मान-मनौव्वल का दौर चलता रहा, जिससे थाने में वर-वधू पक्ष की भीड़ जमा रही। खबर ल‍िखे जाने तक दोनों पक्षों में समझौता नहीं हो सका। घूंघट हटाते ही दंग रह गई दुल्हन कदौरा कस्बा के मेला ग्राउंड क्रिकेट स्टेडियम में शुक्रवार को आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में कुल 16 जोड़ों का विवाह बारिश में ही सम्पन्न हो रहा था। इसी दौरान एक जोड़े में उस वक्त बखेड़ा खड़ा हो गया, जब दुल्हन ने घूंघट में दूल्हे को वरमाला तो डाल दी, लेकिन बाद में देखा तो दूल्हा बदला मिला। नाराज होकर दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। PCS Jyoti Maurya Case: होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के खि‍लाफ जांच रिपोर्ट का इंतजार, हो सकती है बड़ी कार्रवाई मंडप से सीधा थाने पहुंच गई दुल्‍हन नाराज दुल्‍हन पर‍िजनों को लेकर सीधे थाने पहुंच गई और पुलिस से दूल्हा बदलने की शिकायत की। दुल्हन पक्ष ने बताया क‍ि एक साल पहले शादी की बात हुई थी तो दूल्हा कोई और दिखाया गया था और शादी में दूल्हा बदल दिया गया। दूल्हे पक्ष के लोगों ने कुछ कहने से इनकार कर दिया। पुलिस ने वर व वधू पक्ष की बातें सुनीं। दोनों पक्षों में समझौते का प्रयास किया जाता रहा, लेकिन समझौता नहीं हो सका। थानाध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि फिलहाल थाने में दोनों पक्षों के मध्य समझौता कराने का प्रयास किया गया। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

