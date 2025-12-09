उरई में खाकी की दबंगई, कोतवाल के कमरे में बंद कर भाजपा नेता को पीटकर किया लहूलुहान, दरोगा व सिपाही निलंबित

जागरण संवाददाता, उरई। उरई में खाकी की दबंगई देखी गई। भाजपा नेता को भी पुलिस कर्मी ने नहीं बख्शा। उसके कोतवाल के कमरे में बंद करके बेरहमी से पीटकर लहूलुहान कर दिया। अब उन पर निलंबन की कार्रवाई की गई।

माधौगढ़ कस्बे में भाजपा के पूर्व मंडल उपाध्यक्ष एक मकान में 25 साल से दुकान किराए पर लेकर टूरिस्ट बसों की बुकिंग कार्यालय चला रहे हैं। दुकान में एक पक्ष की महिला ने ताला लगा दिया तो उन्होंने दूसरे पक्ष से इसकी शिकायत की थी। जिसके बाद महिला ने उनके विरुद्ध पुलिस को बुला लिया था। शिकायत पर दारोगा अंकुर भाटी व सिपाही सुमित मिश्रा ने थाने लाकर प्रभारी निरीक्षक के कमरे में बंद करके मारपीट की थी जिससे पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष घायल हो गए थे। सूचना के बाद ब्लाक प्रमुख व अन्य कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर हंगामा किया था। सीओ अम्बुज यादव ने पुलिस अधीक्षक डा. दुर्गेश कुमार को इसकी जानकारी दी थी। रात में उन्होंने दारोगा व सिपाही को निलंबित कर दिया।

ये था विवाद माधौगढ़ कस्बा के रामपुरा बस स्टैंड के पास एक मकान को लेकर एक पक्ष से अरविंद कुमार, सुरेंद्र कुमार व दूसरे पक्ष से राजकुमार का न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। भाजपा के पूर्व मंडल उपाध्यक्ष जयंत कुमार सिंह उर्फ कोमल सिंह निवासी मिहौनी उसी मकान में 25 साल से किराए पर दुकान लिए हैं। इस पर राजकुमार की पत्नी सीमा ने दुकान में अपना ताला लगा दिया। सोमवार की शाम जयंत कुमार सिंह दुकान खोलने पहुंचे तो उसमें दूसरा ताला लगा था। इस पर उन्होंने अरविंद कुमार से इसकी शिकायत की थी। इसके बाद राजकुमार की पत्नी सीमा ने पुलिस को सूचना दे दी।

कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में हंगामा किया कोतवाली से कस्बा इंचार्ज अंकुर भाटी, सिपाही सुमित कुमार मिश्रा मौके पर पहुंचे और भाजपा के पूर्व मंडल उपाध्यक्ष व दुकान मालिक जयंत कुमार सिंह को कोतवाली ले आए। दारोगा व सिपाही ने कोतवाल के कमरे में बंद करके भाजपा के पूर्व मंडल उपाध्यक्ष को मारपीट कर लहूलुहान कर दिया था। घटना की जानकारी जब ब्लाक प्रमुख मोहित कुमार, मंडल अध्यक्ष कमलापत कुशवाहा व अन्य कार्यकर्ताओं को हुई तो वह कोतवाली पहुंचे। हंगामा करते हुए कार्यकर्ताओं ने दोनों के निलंबित की मांग की थी।